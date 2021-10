“Lo faccio 100 volte al giorno”: confessione choc della diva del cinema

Le abitudini più strane dei vip. A volte una diva sa essere davvero più assurda dei personaggi che interpreta. Il “vizio” di una nota attrice

Sembra proprio così: più sono celebri e famose e più sono strane. Tutti, chi più chi meno, abbiamo delle manie, delle persecuzioni. A volte vere e proprie fobie patologiche o quasi, ma anche paranoie e abitudini strane e difficili da comprendere. Eppure, le persone comuni, solitamente, tendono a nasconderle. Un po’ se ne vergognano, anche perché spesso il giudizio altrui è severo.

Chi ha “strane” manie viene talvolta etichettato come una persona anormale e che viene guardata con sospetto. Allora meglio tacere, certe volte. Ma se queste stranezze riguardano personaggi famosi, attori, dive dello spettacolo e altri “vip”, certe stranezze diventano paradossalmente qualcosa di accattivante e curioso, che desta interesse e rende questi personaggi, già molto noti, perfino più affascinanti.

Leggi anche – Test: dimmi il tuo film preferito e scopri la tua vera personalità

L’incredibile mania della diva di Hollywood

E’ il caso di una famosissima attrice, molto nota soprattutto all’inizio del decennio, che è una vera e propria star di Hollywood, anche se oggi la vediamo un po’ meno. La sua paura è rappresentata dai germi e dalla paura dello sporco. E’ terrorizzata dall’idea di avere le mani sporche e non sapere di cosa, e quindi se le lava anche 100 volte al giorno. Arriva, come lei stessa ha raccontato, ad aprire le porte con i gomiti.

Leggi anche – Fai parte della “cerchia ristretta” dei segni zodiacali? Scopri se sei uno dei segni meno diffusi in tutto l’oroscopo

E figurarsi cosa combina oggi in era Covid, dove la pulizia delle mani è un problema che riguarda tutti. Ma di chi parliamo? L’attrice è Cameron Diaz, famosissima per molti ruoli di successo tra cui quello da protagonista in “Tutti pazzi per Mary”. La note attrice è fissata con l’igiene, in particolar modo delle mani. Una “fissazione” davvero da non credere.