Test: scegli un animale oscuro e scopri il lato più nascosto di te

Scegli un animale oscuro tra quelli proposti e leggendo il risultato del test scoprirai un lato nascosto di te

Tutto noi abbiamo un lato nascosto anche se in qualche modo cerchiamo sempre di reprimerlo in ogni modo.

Essendo nascosto proviamo tanta paura nello scoprilo, abbiamo l’ansia di vergognarci e quindi preferiamo non manifestarlo.

Questo lato nascosto è normale e fa parte della complessità emotiva. Ha origine dalla nostra infanzia e dura per tutta la vita influenzando le nostre decisioni e opinioni anche se non ce ne rendiamo conto molto spesso.

Il problema di questo nostro lato oscuro è che rimane dentro di noi e non ci permette d essere autentici, privandoci della libertà di essere noi stessi.

E’ proprio a questo che serve il test dell’animale: ti permetterà di capire facilmente e scoprire un tuo lato nascosto dandoti anche la possibilità di metabolizzarlo nel tuo cervello.

Leggi anche –> Test: come reagisci alle difficoltà? Scopri la tua vera personalità

Ricordati che non c’è da vergognarsi di questo lato, perché tutti ne hanno uno e, inoltre, può nascondere le tue debolezze, ma anche i tuoi punti di forza.

Questo ti permetterà di avere piena coscienza di te stesso esaltando le tue qualità intrinseche che riusciranno a dare una svolta alla tua vita e autostima.

Iniziamo il test dell’animale oscuro

Test: scegli l’animale oscuro che più ti colpisce e scopri il tuo lato nascosto

In questo test dell’animale ti proponiamo un’immagine in cui sono presenti cinque bestie diverse.

La foto è tetra, ma servirà a capire cosa nascondi dentro di te. Ti basterà scegliere istintivamente e leggere la risposta

1) Il gatto nero

Sei una persona che ha due aspetti che vanno contro. Hai un lato morbido, sereno, calmo e giocoso del gatto, ma anche un lato ribelle e selvaggio caratteristico del temperamento di questo animale.

Sappiamo tutti che il gatto nero non è visto di buon occhio, perché si dice che porti sfortuna. Viene associato ad una storia infelice, ma è anche affascinante per la nube di mistero che gli gira intorno e la sua agilità silenziosa.

Il gatto è un animale molto elegante e tu come lui non perdi mai la tua capacità seducente, il tuo carisma e soprattutto affascini tutti quelli che ti girano attorno con la tua personalità atipica.

Leggi anche –> Test: quale specchio scegli? Scopri il vero riflesso della tua personalità

2) Il corvo

Il corvo è un animale considerato cattivo, perché porta brutti presagi e tanta paura.

Nonostante ciò, la scelta del corvo, dimostra che sei una persona intelligente capace di adattarsi ad ogni indole e a diversi contesti.

Sei bravo nel nascondere la parte oscura della tua personalità e con frequenza cerchi di nascondere chi sei veramente.

Sappi che la malizia non fa parte del tuo temperamento a meno che tu o qualcuno a cui vuoi bene non venga ferito o provocato.

3) L’orso bruno

L’orso bruno è il simbolo di coraggio, forza, perseveranza e resistenza. Questa tua scelta rivela che sei una persona capace di combattere per i suoi valori e per quello che ti sta a cuore.

Ciò ti sprona ad utilizzare tutti i mezzi possibile per raggiungere il pieno potere anche se non sempre lo fai in modo legittimo.

Sei esageratamente ambizioso e questo tende ad intrappolarti e ad avere difficoltà nel liberarti da certi pensieri complessi e costanti.

Rischi di abusare del tuo potere andando incontro a benefici indebiti. Tutto ciò per ottenere quello che vuoi, ma con l’ansia di allontanare le persone da te.

4) Il lupo

Questo animale è l”incontro tra lealtà, pace, rabbia e aggressività. Il lupo rivela che sei una persona che vive nella contraddizione della propria personalità nelle diverse circostanze in cui si trova.

Sei una persona che è in grado di mostrare il suo lato innocuo e amichevole per trovare la pace.

Sai anche tirare fuori un carattere feroce e iracondo se ti trovi in difficoltà, soprattutto se vieni minacciato o ti senti in pericolo.

Leggi anche –> Test, come incroci le braccia? Il modo in cui lo fai svela chi sei

5) L’avvoltoio

L’avvoltoio si muove senza pietà e compassione sulle prede più vulnerabili.

Hai scelto questo uccello, perché rappresenta la tua personalità che viene influenzata dal un lato oscuro ricco di deviazioni.

Ricordiamo, però, che l’avvoltoio attacca la sua preda quando ha necessità e senza la volontà di fare del male.

Questo vuol dire che puoi essere feroce e brutale, ma solo contro le persone che lo meritano veramente.

Se qualcuno ti attacca o ti danneggia dovrà affrontare il tuo animo bestiale e atroce