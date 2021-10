Test, come incroci le braccia? Il modo in cui lo fai svela chi sei

Come incroci le braccia? Il test rivelerà chi sei da il modo in cui lo fai

Ogni persona è diversa e ciascuno è sempre in fase di crescita e cambiamento. Il comportamento si modula in base al contesto dove siamo e dalle nostre esperienze passate.

La personalità è il frutto di tutto quello che abbiamo vissuto nella nostra vita, ma anche da quello che ci piace che facciano gli altri.

Il nostro cervello studia l’interlocutore e potrebbe copiare delle sue movenze.

Con questo test guarda come incroci le braccia e scopri chi sei e come ti approcci alle persone. Fallo in modo naturale e nota come sono posizionate le braccia.

Scopri la verità su chi sei insieme a noi

Quando stai aspettando il bus o sei arrabbiato o dialoghi con qualcuno, potresti incrociare le braccia sul petto. Questa è una posizione molto utilizzata, ma può essere fatta in tre modi diversi.

Nell’immagine potrai vedere queste possibilità e ti basterà metterti con le mani incociate e riconoscerti nell’immagine per capire chi sei veramente.

Appena hai capito come incroci le braccia, scopri chi sei con il test

1) Mano sinistra appoggiata sul braccio destro

Sei una persona molto intuitiva e riesci a capire i pensieri e le insicurezze più profonde di chi ti circonda.

Inoltre, hai una bravura nell’identificare, controllare e comprendere le tue emozioni in ogni contesto.

Sei intelligente emotivamente e quindi sai rapportarti molto bene con gli altri.

Hai una grande pazienza, sei benevolo e apprezzi i dettagli che ti differenziano dalle altre persone.

Non vivi di pregiudizi e professi una vita ricca di armonia e senza ingiustizie.

Ami la libertà di espressione e perciò vuoi che la società evolvi condividendo le idee e accettando le differenze.

Sei una persona aperta e molto socievole e ciò ti permette di avere un gran rispetto e ammirazione da tutti.

Tu non vivi solo per te stesso. Motivi gli altri e gli infondi tanta autostima fino a farli credere in loro stessi.

In generale non sei competitivo, ma se si tratta di un lavoro di squadra pretendi il successo collettivo.

Credi che l’essere un nucleo compatto dia la forza giusta e che se ognuno dà quel che può nel lavoro di squadra, il successo verrà da se.

2) Mano destra appoggiata sul sinistro

Sei un tipo creativo e hai la capacità di immaginare e creare cose incredibili.

Hai una mentalità aperta a tutti e i tuoi pensieri non si fermano davanti ai limiti morali.

Sei molto curioso e tenti a voler scoprire ogni giorno cose nuove per soddisfare il tuo bisogno di conoscenza.

Non hai problemi nell’adattarti ad ogni situazione perché sei una persona flessibile.

Se vuoi fare una qualsiasi cosa, non ti limiti affatto, ma anzi pensi al risultato e a come raggiungerlo nel modo migliore. Niente è impossibile per te.

Hai una grande forza dentro di te che ti consente di realizzare i tuoi obbiettivi.

Tuttavia, non sei ingenuo e se ci sono dei rischi non vuoi correrli. Se trovi di fronte a te degli ostacoli sviluppi strategie ad hoc e mediti a lungo per evitare di commettere errori.

Quando si tratta di socializzare sei una persona premurosa e compassionevole. Ami dare consigli ai tuoi cari e dargli una mano ogni giorno per dimostrargli il tuo amore.

Loro sanno di poter fare affidamento su di te, in particolare nei momenti difficili.

Sei capace a rinunciare a tutto pur di sostenerli e aiutarli.

3) Ciascuna mano poggiata sul braccio opposto

Sei un tipo iper sensibile, ma anche molto orgoglioso. Sai quali sono i tuoi punti forti e riesci ad usarli molto bene per sentirti realizzato in tutti gli ambiti della vita.

Ami percepire una buona influenza sui tuoi cari. Le persone che ti stanno intorno ti ammirano e si sentono al sicuro solamente nominando il tuo nome.

Gli altri ti descrivono come una persona altruista e generosa, ed è così: sai indossare i panni degli altri e immedesimarti nel loro dolore. Sei quindi una persona empatica!

Quando ti chiedono un consiglio tu rispondi con il cuore in mano.

Occhio però! Chi non ti conosce bene può trovarti introverso e sulle tue.

In realtà è una tua difesa, perché preferisci dedicare il tuo tempo e amore a coloro che lo meritano per davvero.

I tuoi cari influenzano il tuo umore durate la giornata, ma non glielo fai assolutamente notare per non farti vedere debole.

Preferisci motivargli e dargli fiducia in qualsiasi difficoltà.

Sei una persona buona e hai un animo d’oro