Uomini e Donne, Gemma ha preso in giro tutti? L’ex dama insinua il dubbio

A Uomini e Donne Gemma Galgani ha preso in giro tutti? L’ex protagonista del Trono Over ha insinuato il dubbio nelle scorse ore.

Uomini e Donne è da poco tornato sul piccolo schermo degli italiani con una stagione nuova di zecca ed ovviamente come ogni stagione che si rispetti non mancano affatto le polemiche. Al centro della questione, come sempre, c’è Gemma Galgani.

L’atteggiamento della dama di Torino in questi giorni ha fatto non poco discutere. In quanto, per denigrare la sua acerrima nemica Isabella Ricci, aveva dichiarato di non esserci concessa al cavaliere Biagio a differenza sua, quando la realtà è ben diversa poiché aveva raccontato, come hanno dimostrato le clip trasmesse successivamente in puntata, una bugia visto che c’era stato un bacio passionale.

Lei si è subito giustificata affermando che lo aveva rimosso ed evidentemente non lo aveva ricordato perché non l’era poi così tanto piaciuto. Queste sue parole però hanno fatto nascere il sospetto in Barbara De Santi, ex protagonista del programma, che sui social ha insinuato il dubbio sulla dama.

Barbara De Santi insinua il dubbio su Gemma Galgani a Uomini e Donne

Barbara De Santi, pur non dicendolo apertamente, ha insinuato il sospetto che Gemma Galgani a Uomini e Donne abbia preso in giro tutti. In quanto, si chiede, come è possibile affermare che un bacio non l’è piaciuto se fino a pochi minuti prima non ricordava nemmeno di averlo dato?

Queste dichiarazioni sono apparse agli occhi dell’ex dama del Trono Over alquanto bizzarre. Tanto da farle nascere il sospetto che da parte sua ci fosse un po’ di malizia. La stessa opinione, tra l’altro, sembrerebbe averla anche Tina Cipollari non crede ormai da anni alla buona fede della dama, convinta che ormai faccia parte del programma soltanto perché attirata dalla luce dei riflettori.

“Prima afferma che aveva rimosso il bacio che se l’era completamente dimenticato poi dice che il bacio non le era piaciuto, ma come fa a dire che non le era piaciuto se poco prima afferma che non se lo ricordava nemmeno?” si chiesta Barbara De Santi sui social e lo stesso dubbio è stato condiviso dagli utenti della rete.

Gemma Galgani ha davvero dimenticato quel momento oppure lo ha voluto dimenticare per punzecchiare Isabella Ricci a Uomini e Donne, che non fa altro che ricevere consensi da quando ha sceso per la prima volta le scale del Trono Over?

Almeno per il momento la dama di Torino ha preferito non replicare di fronte alle insinuazioni della sua ex compagna di viaggio, ma il pubblico attende una risposta.