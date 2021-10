Uomini e Donne, puntata del 7/10/21: Isabella esagera, Gianni non perdona lo sgarro

Uomini e Donne oggi ha ospitato la delusione di Gianni Sperti nei confronti di Isabella Ricci. La dama questa volta ha esagerato?

Uomini e Donne torna sul piccolo schermo degli italiani, mostrando il continuo di quello che abbiamo avuto modo di poter vedere ieri con Armando Incarnato che continua a corteggiare la nuova dama Jessica, ma lei di lui non ne vuole proprio sapere visto che ha avuto modo di poterlo seguire da casa.

Graziano ne approfitta per intervenire e stronca Armando. Quest’ultimo reagisce male, accusando il suo collega di parlare male di lui in puntata soltanto per avere una maggiore visibilità al centro dello studio. Gianni Sperti lo attacca, affermando che lui fa lo stesso con i percorsi degli altri. Armando non reagisce bene ed abbandona lo studio, ma attenzione perché questo è soltanto l’inizio di questo nuovo appuntamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Dramma per l’ex Uomini e Donne: “Persi troppi chili”

Isabella Ricci fa infuriare Gianni Sperti a Uomini e Donne: la scelta spiazza

Dopo la sceneggiata di Armando, si continua con il Trono Over e Maria fa scendere al centro dello studio Ida Platano per parlare della sua conoscenza con Marcello Messina. Quest’ultimo era rimasto deluso dall’atteggiamento della dama che in studio ogni volta descrive ogni bel momento trascorso insieme come se non fossero stati bene insieme.

Dopo la registrazione della scorsa volta, i due hanno modo di potersi vedere negli studi, ma non riescono a trovare un punto di incontro e lei lo accusa di non essere sufficientemente interessato a lei. Altrimenti avrebbero già trovato una soluzione, ma lui trova che ogni cosa con lei diventi pesante.

Tina Cipollari si scaglia contro Ida, accusandola di essere una persona pesante e che le stesse problematiche che ha riscontrato con Marcello c’erano anche con il suo ex Riccardo Guarnieri. “Ti consiglio di cambiare amicizie, li stai facendo scappare tutti come fa lei” ha sbottato l’opinionista, facendo riferimento al suo rapporto con Gemma Galgani e alle sue continue insicurezze.

Ida ovviamente non è d’accordo e Gianni Sperti, come al solito, è dalla sua parte. La Platano afferma che lui era molto passionale in maniera telematica e poco da vicino. Lui invece la pensa in maniera radicalmente opposta, dichiarando che non riescono a trovare alcun punto di incontro quando si parlano e lui, da vero galantuomo, asserisce che forse non è in grado di farsi comprendere da lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne, puntata del 6/10/21: Andrea Nicole delusa, che batosta!

Maria chiede l’intervento del cavaliere Diego e lui da ragione alla dama di Uomini e Donne, consigliandogli di darle maggiori sicurezze in questa conoscenza. Si passa poi ad Isabella Ricci, che era uscita con Michele, sceso apposta per fare la sua conoscenza. L’uscita tra loro non è andata bene. In quanto lui l’ha accusata di non essere una donna emancipata e di averlo umiliato. Lei racconta la sua versione dei fatti, che è leggermente differente poiché rivela di aver pagato lei e fa intendere che lui fosse un po’ in difficoltà e dal braccino corto: “Mi ha detto che non voleva bere del vino e poi mi ha chiesto di versargliene un po’ del mio” ha rivelato lei.

Tina difende la dama, mentre Gianni è dalla parte del cavaliere, affermando che lui forse era in dubbio se dovessero pagare loro o la produzione, ma non che volesse scroccarle la cena.

Michele rivela poi che la dama, durante la cena, non avrebbe fatto altro che parlare male di Gemma, ma Isabella replica affermando di essersi semplicemente limitata a rispondere alle Sue domande e non a spettegolare della sua collega. Tina lo smonta, ma Sperti è convinto che sia la dama ad aver sbagliato ed insinua che lei sia alla ricerca di qualcuno benestante e non un uomo modesto.