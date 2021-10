GF Vip daytime del 7/10/21, il gieffino viene allo scoperto: è pazzo di Lei!

Al GF Vip, il gieffino ha deciso di venire allo scoperto, ammettendo per la prima volta di essere completamente cotto di Lei!

Il daytime del GF Vip oggi è all’insegna dell’emozione, mostrando al pubblico del piccolo schermo Manuel Bortuzzo in piedi sulle sue gambe.

La produzione ha scelto di regalargli due tutori che gli hanno permesso di poter stare in piedi da solo, regalando non solo un’emozione unica a lui, ma anche a tutti gli altri concorrenti che non hanno potuto fare a meno di commuoversi nel vedere il loro compagno di viaggio in piedi. La stessa reazione, in maniera inevitabile, l’ha avuta anche il pubblico che ha fatto gli occhi lucidi nel vedere il sorriso dipinto sul suo volto, ma attenzione perché l’appuntamento di oggi del GF Vip non è di certo finito qui.

Soleil Sorge fa strage di cuori al GF Vip: lui si dichiara

Le telecamere sono sempre puntate su Manuel, ma questa volta non si parla soltanto di lui ma anche della sua conoscenza con Lulù Selassiè, che aveva organizzato un piccolo regalo per lei. Soleil Sorge però interviene e le consiglia di farsi un po’ desiderare. Soprattutto in questa prima fase della loro relazione, in cui dare troppe certezze non è sempre un bene.

Tra le due le vecchie incomprensioni sembrano essere soltanto un vecchio ricordo, in quanto appaiono come due amiche, ma anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha qualcuno che pensa a lei.

Nicola Pisu ha ammesso di avere una cotta per lei, ma non ha capito se questo suo sentimento potrebbe essere ricambiato o meno. Davide Silvestri lo ha invitato a farsi avanti per comprendere se lei lo vede soltanto come un amico oppure c’è qualche piccola speranza che possa esserci qualcos’altro tra loro.

Alfonso Signorini, durante la diretta del Grande Fratello Vip sicuramente non si farà sfuggire questa ghiotta occasione di fare chiarezza tra loro. Tra Soleil Sorge e Nicola Pisu potrebbe nascere una storia o sono soltanto buoni amici?