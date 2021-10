Ecco gli errori che non devi commettere quando applichi il deodorante. Il puzzo non ci sarà più

Una delle paure più comuni nel mondo è il puzzare. Hai paura dei cattivi odori prima di un momento intimo con un partner, quando hai sudato tanto o quando stai soffrendo di ansia in un momento importante.

Il tuo alleato è il deodorante che ogni giorno aiuta le tue ascelle nel mantenere un odore buono e la cute asciutta.

Non tutti sanno che questo deve essere utilizzato in un certo modo e con delle regole giuste. Fare degli errori è molto più facile di quanto tu possa pensare e qui entriamo in gioco noi!

Ecco cosa devi fare per non commettere errori quando applichi il deodorante

Deodorante: i 7 errori che fai quando lo applichi

Il deodorante è nostro alleato e fa parte della nostra morning routine da sempre. Alcune persone non sanno che stanno commettendo degli errori e quindi sentono sempre odori sgradevoli provenire dalle proprie ascelle.

Quando applichi il deodorante puoi commettere ben sette errori comuni che possono essere corretti in modo molte semplici.

Ecco come

Leggi anche –> Brufoli? Il punto in cui spunta ha un significato. Scopri tutto

1) Non stai scegliendo il deodorante adatto alla tua pelle

Per prima cosa spieghiamo quale è la differenza tra deodorante e antitraspirante.

I primi contengono alcool e si occupano dell’eliminazione dei batteri che provocano il cattivo odore.

Gli antitraspirante, invece, tengono sotto controllo la sudorazione usufruendo di attivi come il sale di alluminio.

Ricordati, quindi, che questi due non sono affatto sinonimi.

Se hai problemi di sudorazione eccessiva, il deodorante non basta e la scelta giusta va puntata verso un giusto antitraspirante.

Questo può essere applicato nelle altre zone dove eccediamo con la produzione di sudore: ad esempio sotto a pancia, nell’interno coscia o dietro le ginocchia.

L’antitraspirante aiuta nel prevenire il danno dato dallo sfregamento che ci dà la sensazione di bruciore.

Ricordati però che il sale di alluminio presente negli antitraspiranti non fa bene alla cute e quindi deve essere utilizzato con moderazione o scegli i deodoranti senza quello specifico sale.

Leggi anche –> Pelle perfetta anche d’inverno? 8 consigli per un risultato spettacolare

2) Non mettere il deodorante sulla pelle bagnata o sudata

La morning routine che devi svolgere giornalmente quando applichi il deodorante è la seguente:

Lavare le ascelle

Tamponarle accuratamente eliminando l’umidità di troppo

accuratamente eliminando l’umidità di troppo Applicare il deodorante.

Importante! Se applichi il prodotto sulla pelle bagnata o umida, il deodorante risulta inutile.

Occhio anche quando vi mettete la crema corpo e evitate la zona delle ascelle.

Un altro momento in cui dovete stare attente è quando vi depilate e applicate il prodotto sulle ascelle.

Il deodorante vi darà una sensazione di bruciore, soprattutto dopo il rasoio, e ciò può provocare un’irritazione e infiammazione.

3) Non utilizzare un deodorante troppo profumato

Quando vai agli stand dei deodoranti puoi notare che ne esistono di mille tipi e con profumazioni diverse: fiori, frutta, spezie, ecc.

Ovviamente ognuno ha una preferenza di odore e sceglie quello che più gli piace, ma ricordati che i prodotti con profumazione elevata possono risultare pesanti o addirittura nauseanti a chi ti sta intorno.

Innanzitutto non applicate il prodotto in grande quantità e, secondo, cerca di prediligere profumazioni fresche e leggere per non avere il risultato opposto.

4) Non applicarlo frequentemente durante la giornata

Spesso, per la pura di puzzare, pensiamo bene di applicare il deodorante più volte durante il giorno e, talvolta, senza aver lavato opportunamente le ascelle.

Ecco che così fai il danno!

Se riapplichi il deodorante troppe volte può risultare controproducente in particolar modo se hai la pelle reattiva, ovvero particolarmente sensibile, e magari avete scelto un prodotto non adatto a voi e che risulta troppo forte per la vostra cute.

La soluzione è decidere quando applicare il deodorante durante la giornate e metterlo solo una volta.

5) Non applicare troppo deodorante

Troppo deodorante vanifica il suo effetto!

Per i deodoranti spray ricordatevi che due secondi di spruzzo sono abbastanza per 24 ore.

Per quelli stick, invece, passatelo un paio di volte su ogni ascella guardando bene che il prodotto sia spalmato su tutta la superficie ascellare.

In questo modo otterrete un ottimo risultato senza rischiare di bagnare di prodotto la maglietta che vi state per mettere addosso e non avrete la sensazione di appiccicume.

Leggi anche –> 8 trucchetti per essere irresistibile e scattare selfie mozzafiato

6) Non applichi il prodotto nel momento giusto della giornata

Ebbene sì, il momento in cui applichi il deodorante è importante.

Ti consigliamo di utilizzarlo solo la mattina o comunque subito dopo che ti sei lavato le ascelle.

Non è ottimale applicarlo la sera, ma puoi usare l’antitraspirante in quel momento della giornata se soffri di iperidrosi.

In questo modo previene la sudorazione eccessiva del giorno seguente, perché la sera il sudore è a livello basale, e la mattina è elevato.

Non c’è bisogno di riapplicare l’antitraspirante dopo la doccia, perché rimane attivo dalla notte.

7) Non usare sempre il solito deodorante

Come per lo shampoo, anche per il deodorante non devi utilizzare sempre lo stesso prodotto.

Questo può perdere la sua efficacia e ti consigliamo di cambiare marchio o comunque profumazione ogni sei mese, evitando che il corpo si adatti.

La soluzione migliore è quella di capire quali sono i tuoi deodoranti preferiti e farli ruotare ogni tot di tempo in modo tale che il corpo non cambi e tu utilizzi prodotti testati e comprovati proprio da te.