Augusta Iannini, moglie Bruno Vespa: il segreto del loro, lungo amore

Augusta Iannini è la moglie del noto giornalista Bruno Vespa. I due stanno insieme da ben 45 anni e hanno due figli, Federico e Alessandro

Bruno Vespa è uno dei giornalisti più famosi e più apprezzati in Italia. Presente molto spesso in tv, e non solo quando è alla conduzione del suo “Porta a porta”. E’ un prolifico scrittore di libri (ne pubblica uno l’anno) ma della sua vita privata non si sa molto. La sua famiglia è molto solida, e da ben 45 anni è sposato con Augusta Iannini.

Una coppia che ha convolato a nozze nel 1975. Non si conosce molto di lei, perché è una donna molto riservata: fa il magistrato, e così come il marito, hanno una vita piena di impegni. Tempo fa fu proprio la signora Iannini a spiegare che lei e il marito hanno interessi molto diversi: “A me piace molto la montagna, adoro camminare, mentre Bruno preferisce il mare e la barca. Lui ama la lirica, io preferisco il cinema, ma in questo modo non ci annoiamo mai”, ha raccontato.

Anche lei nata a L’Aquila, come il marito, ha iniziato la carriera di magistrato nel 1977. Oggi è giudice istruttore del tribunale di Roma. La Iannini ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro: il Premio Bellisario per la Giustizia (nello stesso anno), il Minerva alla carriera (nel 2012), Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore (nel 2009).

La moglie di Bruno Vespa adora il suo lavoro: “E’ gratificante – ha spiegato – credo sia il lavoro più bello del mondo”. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Federico e Alessandro: il primo è giornalista come il padre (lavora in radio) e l’altro, invece, è un rampante avvocato.