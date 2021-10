Amici, clamoroso ritorno di fiamma dopo l’addio: fan increduli

Amici, clamoroso ritorno di fiamma tra due grandi protagonisti del talent show di Maria De Filippi dopo l’improvviso addio.

Clamoroso ritorno di fiamma tra due grandi protagonisti della scuola di Amici di Maria De Filippi dove sono nati tanti amori oggi finiti come quello di Emma Marrone e Stefano De Martino o Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti e che duranto ancora come quello di Giulia Stabile e Sangiovanni.

Il ritorno di fiamma, tuttavia, riguarda una ballerina professionista e un insegnante della scuola di Maria De Filippi, attualmente in onda con la nuova edizione. Secondo quanto fa sapere il settimanale Chi, Raimondo Todaro, nuovo insegnante di danza e la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista del talent show, sono tornati insieme.

Amici, Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme

“E’ ufficiale: ‘Chi’ conferma il ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca. I due si erano lasciati per un tradimento di lei. Todaro e Francesca, che ora lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto”, fa sapere il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 13 ottobre.

LEGGI ANCHE—>Amici 2021, clamoroso addio dopo l’amaro sfogo di Maria De Filippi

L’indiscrezione di Chi arriva pochi giorni dopo lo scambio di battute tra Rudy Zerbi e Raimondo Todaro nel pomeridiano di Amici 2021. “Io sorridevo, ma non sorridevo perché ridevo della vostra sfida. Ridacchiavo per la faccia di Zerbi. No, perché ho pensato… Francesca ballava e c’era Raimondo al centro che guardava Mattia, e tu che guardavi Francesca, quindi era proprio il colmo!”, ha detto Maria dopo un’esibizione di Francesca Tocca.

LEGGI ANCHE—>Era la star di Amici, oggi ha cambiato la sua vita

“Maria, non so se è la mia presenza, ma quando io vi vedevo da casa, ad un certo punto c’era sempre il cartello ‘sto volando’. Oggi non l’ha fatto, per rispetto non l’ha fatto”, ha poi commentato Todaro. Il ritorno di fiamma, dunque, diventerà ufficiale dopo l’addio nel 2020?