Gianluca Grignani racconta il grandissimo dolore, struggente confessione a Verissimo: “È morta in maniera tragica. Non mi sono dimenticato di lei”.

In una lunga e struggente intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, nella puntata trasmessa il 16 ottobre, Gianluca Grignani apre il proprio cuore e si racconta a cuore aperto a Silvia Toffanin. Sono tanti gli argomenti di cui ha parlato il cantautore che si è lasciato andare ad inedite confessioni sui figli e sulla morte di una sua amica che non ha mai dimenticato.

Papà di quattro figli, con una straordinaria carriera costruita nel corso degli anni, Grignani, nel salotto di Verissimo, si è lasciato andare a confessioni che hanno profondamente colpito il pubblico e Silvia Toffanin.

Il dolore di Gianluca Grignani a Verissimo: la morte dell’amica Stefania

Aprendo i cassetti dei ricordi, Grignani, a Silvia Toffanin, ha parlato dell’amica Stefania, morta a causa di una leucemia quando aveva 12 anni.

“Una mia amica, che si chiama Stefania, è morta di leucemia a 12 anni. È morta in maniera tragica. Non mi sono dimenticato di lei, Questo mi fa male, mi fa veramente male. Lei è morta…mi ha insegnato tanto. Non ci riesco“, ha raccontato Grignani.

“Stiamo parlando di un’amica che è morta a 12 anni. Sono rimasto chiuso nello studio tre anni e mezzo, anche socialmente è un po’ che non mi faccio vedere. Il fatto che io pianga è perché sono libero”, ha aggiunto.

Poi, le dichiarazioni d’amore per i suoi quattro figli. “Uno dei miei figli vuole fare l’architetto, l’altra mi piacerebbe che facesse letteratura, l’altro è ancora troppo piccolo e l’altro è intelligentissimo e bravo a scuola. Che papà sono? Non lo so, però riesco a farlo. La mia più grande soddisfazione è vedere che mia figlia prende un bel voto. Sono un padre permissivo, ma la libertà la devi considerare come la considero io. Se sei libero a casa mia, puoi fare quello che vuoi, ma devi considerare la libertà con i suoi valori e problemi e mia figlia l’ha capito. Sono molto fiero di lei”.