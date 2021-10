Dramma Ainett Stephens: la terribile storia della gieffina

Ainett Stephens, nota nel ruolo della “Gatta nera” al fianco di Pino Insegno nel gioco Il mercante in fiera, è tornata in tv, ma con lei ci sono dei retroscena inediti. La gieffina rivela qualcosa di terrificante e di sconosciuto sulla sua vita.

Ainett Stephen è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6 condotto dall’unico ed inimitabile Alfonso Signorini. Tra litigi accesi in diretta e drammatiche situazioni, rivela un evento della sua vita che nessuno conosce, ma che per la sua gravità sembra impossibile. Ecco le parole pesanti e la verità.

Ainett Stephens è senza dubbio una donna enigmatica, ma molto molto forte. Lo sta dimostrando fin dai primi giorni all’interno della casa, rivelando il suo carattere tenace e che difficilmente si fa abbattere. Nonostante si tratti di una vera super woman, ha delle fragilità come tutti gli esseri umani. Il motivo? Fa gelare il sangue.

Di recente, la showgirl ha fatto una rivelazione importante sul suo conto, ma dopo il ritorno in tv, la scena sembra essere ormai sua.

Arrivano infatti nuovi retroscena traumatici, i fan sono senza parole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip 2021, Signorini con le spalle al muro: arriva l’ultimatum

Ainett Stephens non ha più segreti: la verità sul dramma

La giovane e intraprendente Ainett è un personaggio con una personalità unica e indecifrabile a volte, ma una cosa è certa: dice sempre ciò che pensa. In seguito al racconto sulla sua ripartenza in tv, torna a sconvolgere i telespettatori con una vicenda terribile, ma lei la racconta lo stesso. Il motivo? Sostiene la sincerità al 100%.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, arriva il clamoroso rifiuto

Tutto accadde nel 2004, in un giorno di lavoro come un altro. La stessa showgirl venezuelana racconta la sera del 4 ottobre ad Alfonso e a tutto il pubblico, l’evento che l’ha segnata per sempre. Già viveva in Italia, Paese che l’ha accolta e le ha dato un futuro, e nel quale si è sempre trovata benissimo.

All’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, il 17 dicembre sente la mamma e la sorella, perché di lì a breve sarebbero dovute arrivare da lei. Dopo quel giorno, sono scomparse nel nulla. Il motivo fa rabbrividire.

Quello che sembrava un viaggio come un altro, è diventato un evento di non ritorno, che la ha stravolto la vita, perché ha dovuto mandare avanti la famiglia e crescere i suoi fratelli. Così, il presentatore pensa di ovviare la situazione affermando che magari sono ancora in giro chissà dove, ecco che arriva la notizia shock.

Ainett ricorda la mamma come una tipa tosta e premurosa, e la sorella come una bravissima ragazza, ma non ci sarà più possibilità di abbracciarle perché secondo le voci arrivate alla showgirl, sono morte bruciate.

Traumatica rivelazione, sconvolge tutti, e lascia senza parole. Riconfermando le forza di andare avanti di questa Donna.