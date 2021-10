Grande Fratello Vip sconvolge i telespettatori con degli eventi totalmente inaspettati, specialmente l’ultimo: chi si sarebbe mai aspettato il no?

Il Grande Fratello Vip scommette sempre sui suoi protagonisti, i mitici e inimitabili vipponi che tanto fanno disperare il conduttore, Alfonso Signorini. Tra novità e ritorni, ecco che nello specifico un concorrente in questione fa una rivelazione shoccante ed assolutamente inedita.

Il Grande Fratello Vip è l’appuntamento fisso del lunedì e del venerdì in prima serata su Canale 5, al quale i fedelissimi fan non possono fare a meno. Il motivo? E’ in scena uno spettacolo inedito e travolgente che ha a che fare con le storie dei propri beniamini.

Di recente, una gieffina ha fatto scoppiare una guerra in casa, a causa di un gesto che non è assolutamente passato inosservato ai più. Questa situazione è data dal fatto che una serie di eventi hanno scombussolato gli equilibri nella casa.

Come se non bastasse, ci si mette pure il gieffino più amato per il suo temperamento, e per cui nessuno avrebbe mai creduto ad un suo rifiuto.

Grande Fratello Vip rivela la verità sul gieffino

Tra litigi e nuovi amori, c’è chi non riesce proprio a farsi i fatti suoi in casa. Infatti, il finale per una gieffina si è rivelato catastrofico, ragione per cui gli animi sono sempre più accesi. Tra le nuove situazioni, salta all’occhio un’inedita confessione del gieffino, nessuno può crederci proprio per il suo modo di essere.

Alex Belli è un attore di talento e di bell’aspetto che sta decisamente diventando uno dei concorrenti più amati. Va d’accordo quasi con tutti perché non è il tipo che si tira indietro, anzi si getta a capofitto anche nelle situazione più drastiche. Un caso è stato quando tutti andavano contro Soleil accusandola di razzismo, e lui convinto delle sue idee, cioè che la gieffina non aveva quelle terribili intenzioni, l’ha sostenuta fino alla fine.

Il carattere così forte e deciso, viene però limitato dalla sua relazione. Aperto a tutto, a nuove esperienze e amicizie, ha accettato un divieto: non dormirà con nessuna donna, per rispettare sua moglie, Delia Duran. Lo ha ribadito più volte, l’ennesima quando Lucrezia Selassié, Lulù ha chiesto di poter dormire con lui, ma lui ha affermato di non voler essere in queste situazioni, anzi se dovesse accadere in futuro, preferisce dormire nel divano!

Inaspettato questo è certo, ma di sicuro la sua consorte apprezzerà questo suo tirarsi indietro, perché diciamolo, a nessuno piace vedere la propria dolce metà in compagnia di sconosciuti!