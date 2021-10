Grande Fratello Vip 2021, è guerra: “Pochezza umana”

La concorrente del Grande Fratello Vip confessa nella casa: “Mio figlio ha problemi”. La risposta della coinquilina: “Pochezza umana”

Nella casa del Grande Fratello Vip spesso le discussioni diventano avvelenate, rivelando tensioni e possibili antipatie tra i vari concorrenti. Un episodio del genere è avvenuto nelle scorse ore, e di mezzo c’è la storia di un figlio di una delle inquiline. Evidentemente, c’è qualcuno che, in un modo o nell’altro, ha sempre da ridire. E questo, comprensibilmente, provoca nervosismi e malumori: ma anche reazioni scomposte.

Delusa, la “vippona” che ha fatto la confessione ha spiegato che non si aspettava un comportamento di questo tipo. Ma cosa è accaduto? Patrizia Mirigliani ha difeso ancora suo figlio Nicola Pisu, il 32enne che si trova all’interno della casa, attaccando ancora Manila Nazzaro. E’ accaduto durante la puntata di “Casa Chi”. Nel corso della puntata del programma condotto da Rosalinda Cannavò è stata molto netta: “Non mi aspettavo questa pochezza umana”, ha detto la madre di Nicola.

Grande Fratello Vip, polemiche per la risposta di una concorrente

Ovviamente, il riferimento è al comportamento della Ricciarelli, che ha più volte detto di non capire il ragazzo quando parla. La Mirigliani si è offesa, spiegando che suo figlio ha qualche problema, visto che ha vissuto alcuni anni di isolamento. Secondo lei, l’esperienza nel reality può aiutare il ragazzo a migliorare certi aspetti: la classica “palestra di vita”, in sostanza. Eppure, le difficoltà all’interno del reality non mancano. Si vede che Pisu non è una persona espansiva, e per sua madre ciò non significa che vada giudicato male.

Anzi, secondo lei gli altri concorrenti dovrebbero aiutarlo ad inserirsi nel gruppo, per farlo stare a suo agio. Patrizia è sembrata infuriata contro la Ricciarelli: “Una donna della sua età e della sua esperienza. Dovrebbe essere mamma e nonna di tutti”, ha detto. La donna ha spiegato che suo figlio non è un attore e che sta facendo molti sforzi per vivere una buona esperienza. Tuttavia, Patrizia salva sia Manila Nazzaro che Soleil Sorge, che secondo lei è l’unica che ha compreso le difficoltà di Nicola.