Grande Fratello Vip 2021, Soleil Sorge senza censura: dure rivelazioni

Soleil Sorge si è lasciata andare nella casa del Grande Fratello Vip e ha spifferato tutto ad Amedeo Goria: cosa pensa davvero la gieffina

Il Grande Fratello Vip continua ad andare avanti settimana dopo settimana e i rapporti tra i coinquilini cominciano a consolidarsi. Nonostante il tempo passato insieme, però, alcuni di loro continuano a nutrire dei dubbi sui comportamenti degli altri.

E’ il caso, ad esempio, di Soleil Sorge. L’influencer proprio non riesce a credere nella buonafede di Gianmaria Antinolfi. Non è bastato, quindi, il lungo e duro confronto avuto tra i due ex all’interno della casa pochi giorni fa.

Soleil, in un momento di intimità, si è lasciata andare a dei commenti sul napoletano chiacchierando con Amedeo Goria. Anche il presentatore Rai sembra essere d’accordo con lei sul conto di Gianmaria.

Grande Fratello Vip, Soleil e i dubbi su Gianmaria: “Ha trovato la sua strategia”

Soleil, nella sua chiacchierata con Goria, ha fatto notare al giornalista che le affermazioni del suo ex sono alquanto incongruenti per poi aggiungere: “Se fosse stata una persona così meravigliosa, così dolce, così tutto, spiegami perché io non avrei dovuto voler stare con lui. Sono scema?”.

A quel punto lo stesso Goria ha ammesso di non credere molto alle parole di Antinolfi, che prima aveva detto di voler abbandonare il reality per star vicino alla sua Greta e poi, quasi dal nulla, ha cambiato totalmente atteggiamento: “Lui è stato chiamato nel ruolo di playboy, che ha avuto storie. Io gli ho detto che mi ha rotto, esco pure prima di lui. Ha detto che era stufo di stare qui, che aveva voglia di stare fuori, che pensava tutto il giorno a Greta… È andato avanti per giorni e poi si è adattato“.

Secondo Soleil dietro ai cambiamenti repentini di attitudine del napoletano c’è una vera e propria strategia: “Si è arrampicato sugli specchi e ha trovato la sua strategia. Ora non esce per quello che gli ha detto la mamma… Peccato che io non ci credo più a queste favole”. Avrà ragione l’influencer o sono solamente ragionamenti di una persona delusa dal suo ex?