Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria: la verità sulla presunta gravidanza

Vera Miales, chi è la fidanzata di Amedeo Goria: età, altezza, carriera, vita privata e la verità sulla presunta gravidanza.

Vera Miales è la fidanzata di Amedeo Goria. Il giornalista ha una relazione con Vera da diversi mesi e la modella che è nata in Moldavia ha svelato di sognare il matrimonio con il giornalista. Ma chi è davvero Vera Miales? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria: carriera, vita privata e la presunta gravidanza

Vera Miales è nata in Moldavia nel 1985 ma vive in Italia gestendo un bar con la madre. Vera, inoltre, lavora anche come modella e spesso è protagonista di shooting fotografici. Tra Amedeo Goria e Vera ci sono 31 anni di differenza e la loro storie è stata resa pubblica nel 2021.

“Mi ha insegnato tutto mamma. È divorziata da mio padre da vent’anni. Lui non mi ha mai dato una mano e non mi è stato vicino nei momenti difficili. Mi sono sempre data da fare, sono fiera di dove sono arrivata. Amo lavorare”, ha raccontato Vera nel salotto di Barbara D’Urso.

“Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità”, ha raccontato Amedeo.

Durante la permenanza nella casa del Grande Fratello Vip 2021 di Amedeo Goria, alcune foto in cui Vera indossava un tubino bianco mettendo in evidenza un leggero pancino hanno fatto nascere rumors su una presunta gravidanza della fidanzata di Goria.

L’ex marito di Maria Teresa Ruta, di fronte all’ipotesi di diventare nuovamente padre, non ha nascosto i propri timori.

“Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà – a 68 anni – di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno. L’ho sentita il 10/11 settembre e non mi ha detto nulla“, ha detto Amedeo scoprendo, poi, durante la puntata con Alfonso Signorini, che non diventerà padre per la terza volta.

