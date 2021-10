GF Vip, la rivelazione in diretta blocca Signorini: “Ho paura”

Al GF Vip la rivelazione in diretta ha bloccato Alfonso Signorini. Nessuno lo avrebbe mai immaginato: “Ho paura ad avvicinarmi a lui”.

La diretta di questa sera del GF Vip è ricca di colpi scena. Ovviamente durante il corso di questa puntata, Alfonso Signorini non poteva non parlare del rapporto, che sembrerebbe essere arrivato ormai a capolinea, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.

In questo frangente, dove il nuotatore ha deciso di prendere le distanze dalla sua principessa, il padrone di casa ha scelto di chiedere il parere degli altri concorrenti. In particolar modo di Sophie Codegoni, che durante il corso della settimana è stata motivo di litigio tra i due. In quanto Lulù non ha apprezzato di vederli più vicini in più di un’occasione, sospettando che ci fosse del tenero, ma così non è.

Questo ha permesso la nascita di una certa sensazione d’ansia nell’ex tronista di Uomini e Donne, che ha confidato che a causa della gelosia di Lulù ha avuto, ed ha, paura di avvicinarsi a Manuel Bortuzzo al GF Vip.

Sophie Codegoni blocca Signorini: la rivelazione su Manuel spiazza tutti al GF Vip

Sophie Codegoni ha sempre rivelato di provare una certa simpatia nei confronti di Manuel Bortuzzo. Una simpatia di voler approfondire la sua conoscenza in amicizia e non oltre e lo stesso ha confermato lui, ma spesso si è sentita frenata sapendo che questo loro avvicinamento non andava a genio a Lulù Selassiè. Per questo motivo spesso a provato ad evitarlo.

“Io ho paura di parlare con Manuel“ ha confidato lei. “Quando noto che mi guarda, provo ad evitarlo. Io non voglio essere una nemica di Lulù, voglio essere una sua amica. Una complice” ha aggiunto, gelando Alfonso Signorini che trova assurda la situazione che si è venuta a creare, invitando la principessa a rispettare la decisione presa da Manuel, visto che ha chiarito di non voler più alcun rapporto, se non amichevole, con lei a causa della sua eccessiva e immotivata gelosia.

Signorini è rimasto senza parole dalla confessione di Sophie, invitando la sua concorrente a fare ciò che più sente di dover fare.