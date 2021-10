E’ stata la prima eliminata del Grande Fratello: oggi la sua vita è così

By

Essere la prima eliminata del Grande Fratello è un primato di non poco conto se si pensa al livello di notorietà che fa acquisire il programma. Novità e gossip vanno a braccetto quando si parla della casa più chiacchierata.

La prima eliminata del reality di Canale 5, Grande Fratello, fa parte di quei personaggi che sono nella top ten di gradimento per il pubblico a casa. Affezionandosi a loro, i fan si interessano alle loro storie, quindi scoprire la loro vita oggi, è una grandissima occasione per rivederli e fare un tuffo in una delle edizioni più amate. Scopriamo perché e chi è.

La prima gieffina in questione, vanta di un primato sconvolgente, ma non del tutto scontato se si pensa alla strada intrapresa dal programma più amato di Canale 5. Essere anche un personaggio del cast originario, è una bella responsabilità in termini di riuscita di apprezzamento di share.

Oggi il reality continua ad intrattenere, specialmente dopo il nuovo colpo di scena di Bortuzzo, lampi e tuoni si scatenano all’interno della casa più chiacchierata d’Italia.

Risate ed eventi animano i ricordi di chi può dire, “io c’ero”. Ecco la rivelazione che sta divagando nel web e che sconvolge tutti.

La prima eliminata del Grande Fratello si mostra così

La trasmissione è senza ombra di dubbio un successo che da quasi 20 anni intrattiene i telespettatori. Saranno i nuovi amori e i drammi, ma sempre questi continuano a tenere il pubblico con gli occhi incollati sullo schermo. Di recente, le notizie sono state spiacevoli, infatti è arrivata la rivelazione di uno sfogo pesantissimo da digerire, proprio dopo la diretta. In ogni caso è evidente che presente e passato sono accomunati dalle storie imperdibili dei gieffini. Ecco quella della protagonista di oggi che è saltata fuori.

Eccola, la prima eliminata è Francesca Piri! Simpatica e piena di energie, ha messo fin dagli inizi grande allegria all’interno e fuori dalla casa. Con lei non potevano mancare dei compagni di viaggio divertenti e interessanti che hanno fatto la storia, come: Marina La Rosa, Salvo Veneziano, Roberta Beta, Maria Antonietta Tilloca, e il defunto, ma indimenticabile, Pietro Taricone. Pietro è morto in un incidente con il paracadute, lasciando sola l’attrice Kasia Smutniak, e la piccola Sophie, la loro prima figlia.

Si tratta non di una semplice edizione, ma dell’Edizione con la E maiuscola! Da qui è iniziato tutto, anni e anni di gieffini e storie irripetibili ed uniche. La Piri è uscita dopo qualche settimana, ed approfittando della notorietà raggiunta, ha partecipato a serate ed eventi che le hanno permesso di soddisfare dei capricci. Ma adesso è cambiato tutto.

Non ha fatto carriera nel mondo dello spettacolo, infatti ha una vita comunissima, si occupa di trascrivere le udienze penali collegandosi con i Tribunali del Nord, ma in ogni caso ricca di affetti. Basta vedere la foto con i membri del cast della prima edizione, protagonisti di una reunion indimenticabile!