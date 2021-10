E’ finita: dopo 4 anni la coppia vip si dice addio, spunta un tradimento

La coppia vip si è detta addio dopo 4 anni. Lei ha scoperto di essere stata tradita da quello che credeva essere l’amore della sua vita.

Quando un amore giunge al capolinea, soprattutto se la storia d’amore è durata per diverso tempo e ha fatto sognare il grande pubblico come non mai, è sempre un dispiacere. Quando si vede una coppia vip felice si sogna insieme a lei e spesso i social non fanno altro a contribuire a creare un senso di vicinanza con i propri personaggi preferiti.

E’ comprensibile, dunque, come abbiamo già anticipato, che il pubblico rimanga deluso nel venire a scoprire che una coppia si è detta addio. Soprattutto quando come in questo caso si scopre che uno dei due ha tradito l’altro. L’annuncio, è bene precisare, non è arrivato dai diretti interessati, ma dalle pagine del nuovo numero del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che non ha colo ha comunicato la fine della loro storia ma ha anche aggiunto che i due erano già crisi da diverso tempo fin quando lei non ha scoperto che lui aveva un’altra.

Un gesto scorretto che non è riuscita a perdonare, decidendo di andare avanti per la sua vita. Ed è così che Ambra Angiolini ha intenzione di fare dopo l’addio al suo, ormai ex, fidanzato Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, amore al capolinea: la coppia vip si è detta addio

Certo, che tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri le cose non andassero bene non è di certo un mistero. Già da tempo si era parlato di una loro possibile crisi e il settimanale Chi aveva anche paparazzato l’ex ragazza di Non è la Rai in lacrime, sospettando che qualcosa tra loro si fosse rotto.

Purtroppo, come conferma la rivista diretta da Alfonso Signorini, quelle non erano soltanto indiscrezioni o gossip di poco conto, in quanto la loro relazione è ufficialmente finita. I due starebbero attraverso una crisi sin da prima del lockdown e perfino durante una recente intervista di lei a Domenica In, si era intuito che i due erano più lontani che mai e Mara Venier le aveva consigliato di non chiudersi a riccio e di provare a trovare un punto di incontro con lui.

Nonostante ci abbiano provato e riprovato, questo punto di incontro non sembrerebbero essere riusciti a trovarlo e sembrerebbe che lei abbia anche scoperto, come riporta il settimanale Chi secondo alcune loro fonti, un tradimento da parte di lui.

Massimiliano Allegri avrebbe tradito Ambra Angiolini e di fronte ad una simile scoperta, lei non avrebbe voluto saperne più di un possibile ritorno di fiamma ma avrebbe deciso di concludere qui la loro relazione d’amore. Per questo motivo avrebbe scelto di buttarsi a capofitto nel lavoro. Trovando anche l’appoggio e il sostegno di Francesco Renga, che le starebbe vicino in questo periodo così difficile per lei.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati ed ora lei è di nuova pronta a ripartire da se stessa.