Grave lutto per il concorrente di Ballando con le stelle: struggente addio

Il concorrente di Ballando con le stelle è stato colpito da un grave lutto. L’annuncio ha lasciato senza parole il pubblico della rete.

Ballando con le stelle è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. Il pubblico del piccolo schermo non vede l’ora di poterli vedere in azione e i concorrenti, scelti come sempre da Milly Carlucci, a loro volta hanno una voglia matta di mostrare ciò che stanno imparando durante il corso di queste settimane.

Per questo motivo utilizzano tutte le loro energie e i loro pensieri verso questa direzione. In modo tale da consegnare al pubblico del piccolo schermo uno spettacolo degna di noto. Purtroppo però uno di loro, durante le prove per questo tanto ambito e atteso momento, ha dovuto fare i conti con un grave lutto.

L’annuncio è stato fatto sul suo profilo Instagram ed ha lasciato i suoi fedeli sostenitori senza parole. In quanto Morgan ha annunciato la morte di Max Quinque, che oltre ad essere un suo caro amico era anche un artista di un talento incredibile che aveva collaborato non solo con lui ma anche con i Bluevertigo.

Morto Max Quinque: l’annuncio di Morgan prima di Ballando con le stelle

Morgan, prima dell’inizio di questa nuova esperienza a Ballando con le stelle, ha dovuto fare i conti con la scomparsa di uno sei suoi più cari amici che hanno contribuito alla realizzazione di prodotti di qualità anche per quanto riguarda la sua carriera e non solo nella sfera privata della sua vita.

L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, in quanto nessuno si sarebbe aspettato di leggere parole di dolore da parte sue in queste settimane così impegnative. Per questo motivo non hanno potuto fare a meno, i suoi fedeli sostenitori, di mostrargli tutta la sua vicinanza di fronte al dolore che sta provando dentro.

Max Quinque, amico di Morgan e grande artista, aveva collaborato con lui per la realizzazione di alcuni scatti con i Bluevertigo, la band di cui l’eccentrico artista faceva parte e viene descritto proprio da quest’ultimo come una persona molto colta e intelligente, in grado di fornire delle critiche delle costruttive dalle quali si può soltanto che imparare e nient’altro.

Un uomo che amava parlare, “Molto più di me” commenta il concorrente di Milly Carlucci su Instagram, che ha visto un altra parte di sé volare in cielo. Per questo motivo i suoi fedeli sostenitori non hanno potuto fare altro che stargli vicino, seppur virtualmente, per farlo sentire il meno solo possibile in questo momento così duro per lui.