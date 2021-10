Grande Fratello Vip, finale amaro per Jo Squillo: Davide Silvestri la blocca

Al Grande Fratello Vip, Jo Squillo ha mostrato tutta la sua delusione dopo la puntata, ma le cose non stanno come sembrano. Almeno secondo Davide Silvestri.

La diretta di ieri sera ha creato non pochi malumori tra i concorrenti scelti da Alfonso Signorini per questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Come sempre, verso la fine dell’appuntamento, il conduttore ha chiesto ai suoi vipponi di fare le nomination e c’è qualcuno che non ha reagito propriamente benissimo nel vedere tirato fuori il suo nome. Uno tra questi, nonostante non sia poi finita al televoto, è Jo Squillo.

La cantante è stata nominata da Gianmaria Antinolfi e lei non ha affatto reagito bene. Sospettando che lui non faccia altro che votarla soltanto perché lei ha fatto il suo nome e ritiene che tutto questo sia ingiusto. In quanto lei lo ha votato per un motivo specifico, mentre lui soltanto per ripicca.

Jo si è sfogata con l’attore Davide Silvestri a tal proposito e lui però l’ha subito bloccata, fornendole un punto di vista di questa intera faccenda molto più simile a quella del suo compagno di viaggio che a lei.

Davide Silvestri blocca Jo Squillo al Grande Fratello Vip: “Non è così”

Jo Squillo, nonostante non sia finita tra i concorrenti a rischio, che durante la diretta di venerdì prossimo potrebbero lasciare la casa del GF Vip, non ha affatto reagito bene di fronte alla scelta di Gianmaria di fare il suo nome durante la fase delle nomination ed è convinta che dopo il voto di ieri lui ce l’abbia a morte con lei.

“Se l’è presa a morte perché l’ho votato” ha confidato a tu per tu a Davide Silvestri. “E’ sbagliato perché la vendetta non è mai una condotta plausibile per nominare” ha poi proseguito, sperando di trovare una sorta di appoggio nel suo interlocutore. “Io l’ho nominato con un motivo valido“ ha poi concluso, ma l’ex stella di Vivere non sembra pensarla come lei e le ha confidato che trova alquanto sensato il gesto di Gianmaria. In quanto anche lui sceglie le persone da nominare in base ai voti che riceve o perché non le stanno particolarmente simpatiche ma la cantante non si è mossa dalla sua posizione, convinta di essere vittima di un’ingiustizia.

Davide Silvstri ha bloccato Jo Squillo al Grande Fratello Vip, facendole notare che quello di Gianmaria non è affatto accanimento, ma l’ha semplicemente ripagata con la stessa moneta che lei ha utilizzato nei suoi confronti durante la fase dedicata alle nomination.