Il botta e risposta tra Emma Marrone e Fedez infiamma il web: “Stai sereno”

Emma Marrone e Fedez hanno avuto un botta e risposta sui social che ha infiammato gli utenti della rete: ecco per quale motivo.

Emma Marrone e Fedez sono diventati i protagonisti indiscussi del web. Il motivo? Nelle scorse ore alcune dichiarazioni del marito di Chiara Ferragni hanno indignato i fan dell’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi. In quanto, durante il corso di una Live, ha dichiarato di non sapere che prima della pandemia potessero svolgersi dei concerti con il pubblico da seduto.

In particolare il rapper ha portato l’esempio della Marrone. In quanto ha preso parte ad un suo concerto qualche tempo fa ed era rimasto stupito nel vedere che i posti predisposti per il pubblico fossero tutti a sedere. Queste parole hanno indignato i fan della cantante. Tant’è che Fedez ha chiesto l’intervento di Emma Marrone per capire se avesse detto qualcosa di sbagliato nei suoi confronti. In quanto gli sembrava una semplice costatazione.

L’intervento della cantante, però, non si è di certo fatto attendere.

Fedez chiede aiuto ad Emma Marrone. Lei interviene:

Fedez non è riuscito a comprendere il motivo per cui i fan di Emma Marrone si sono infuriati con lui e le ha chiesto di intervenire proprio per provare a comprendere per quale motivo le sue parole avessero offeso la loro sensibilità.

“Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa” ha esordito il marito di Chiara Ferragni su Twitter. “Che cosa ho detto di male? Emma, aiutami tu“ ha subito aggiunto.

Come anticipato, la risposta della cantante non si è di certo fatta attendere sul social ha prontamente risposto all’appello del suo collega, chiarendo che lui non ha assolutamente detto qualcosa di sbagliato o di ingiusto sul suo conto, ma che stava semplicemente dicendo la sua in merito alla disposizione dei posti. Una mera questione organizzativa.

“Fede stai sereno!“ ha esordito l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi. “Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti” ha subito chiarito. “Dai raga .. state calmi“ ha poi chiesto ai suoi fan, facendo notare come Federico Lucia non abbia detto assolutamente nulla di male nei suoi confronti. “Non ha detto niente di male. Un bacio Fede” ha poi concluso.

Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male? 😅@MarroneEmma aiutami tu 😄 https://t.co/uM11GqJ5PA — Fedez (@Fedez) October 11, 2021

Grazie 😘😘😘🙏🏻

Il concerto era bello anche da seduto 💖✨ — Fedez (@Fedez) October 11, 2021

Il botta e risposta tra Fedez ed Emma Marrone ha infiammato il web. Questa volta i due artisti hanno scelto di unire le forze per placare gli animi dei leoni da tastiera.