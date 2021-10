GF Vip, il gieffino deluso dopo la diretta: la motivazione è surreale

Al GF Vip, il concorrente di Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di nascondere tutta la sua delusione. Il motivo è surreale.

Il GF Vip quest’anno, a differenza delle precedenti edizioni, da la possibilità ai concorrenti di eleggere il proprio preferito. Quest’ultimo, anzi quest’ultimi, hanno il privilegio di poter essere immuni dalle nomination. Oltre a questa possibilità, esiste anche l’opportunità di salvarsi dal televoto attraverso le preferenze espresse dalle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Molti concorrenti, infatti, sono riusciti a salvarsi dal televoto proprio grazie attraverso questi meccanismi ma c’è purtroppo chi non è riuscito a godere di questi privilegi e non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il proprio dispiacere. In quanto vorrebbe avere la soddisfazione di essere uno dei concorrenti preferiti dal resto del cast. Di chi stiamo parlando?

Di Giucas Casella, che si è chiesto come mai i suoi compagni di viaggio non facciano altro che fargli complimenti, ma all’atto pratico di salvarlo nessuno muove un dito.

Giucas Casella deluso al GF Vip: Alex Belli interviene

Giucas Casella non ha potuto fare a meno di esprimere una certa delusione nel vedere che i suoi compagni, nel momento di esprimere la propria preferenza nel votare quale dei concorrenti salvare dalle nominati, non hanno mai fatto il suo nome. Nonostante ogni volta non facciano altro che elogiare le sue doti.

Per questo motivo si è lasciato andare ad un amaro sfogo con Alex Belli al Grande Fratello Vip, rivelandogli tutta la sua delusione per non essere mai stato eletto come proprio preferito. Il bell’attore ha però scelto di intervenire, consolando il suo compagno di viaggio provando a spiegare il perché forse non sia stato mai eletto dagli altri vipponi.

“Non basta soltanto il mio voto, ce ne vogliono almeno 5 o 6” ha ipotizzato la stella di Centovetrine, aggiungendo anche che probabilmente nessuno lo vota tra i preferiti perché consapevoli di quanto sia un personaggio forte e di come probabilmente il pubblico del piccolo schermo, in un’eventuale nomination, scelga di salvarlo.

Giucas non è sembrato essere dello stesso parere: “Con questa storia del sei forte poi me lo prendo a quel servizio” ha commentato amaro, ma Alex Belli lo ha subito consolato affermando che per evitare che ciò accada si impegnerà personalmente per fargli una campagna elettorale affinché i suoi compagni di viaggio possano eleggerlo come preferito della casa.

Giucas Casella soffre perché non è mai il preferito 🥺 #gfvip pic.twitter.com/4nP3MV0HQu — Ilaria✨ (@Scorzadilimone) October 12, 2021

La delusione di Giucas Casella al GF Vip ha intenerito il pubblico della rete, che spera ora che il suo desiderio possa essere finalmente esaurito.