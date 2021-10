Capelli lisci e perfetti anche con l’umidità: i trucchi infallibili

I trucchi infallibili per avere capelli lisci e perfetti anche con l’umidità

I capelli hanno bisogno di una manutenzione corretta durante tutte le stagioni. Ci stiamo avvicinando all’inverno e la chioma salata e selvaggia è ormai un dolce ricordo.

Durante il periodo freddo, i capelli sono difficili da gestire; la piastra non aiuta più a mantenerli in piega, perché appena apri la porta di casa l’umidità cambia totalmente il tuo look.

Ecco che entriamo in gioco noi che ti aiutiamo ad avere dei capelli lisci e perfetti con alcuni trucchetti infallibili. Scopriamoli insieme

Capelli lisci e in piega e addio crespo? Ti sveliamo dei trucchi infallibili

Qualunque tipo di capelli tu abbia, è molto probabile che con l’umidità e la pioggia tendano ad arricciarsi e a risultare inesorabilmente crespi.

La prima cosa che ti consigliamo di fare è di tenerli sempre idratati grazie a prodotti nutrienti.

Se vuoi, dopo puoi usare anche i prodotti finishing a base di trattamenti anti crespo. Questi creeranno una difesa per i fusti del capello e le cuticole.

Ma ecco i cinque trucchi infallibili per capelli lisci e perfetti

1) Fai asciugare leggermente i capelli prima di adoperare il fon

Appena hai finito di fare la doccia, non correre subito a cercare il fon, ma aspetta che i capelli si asciughino abbastanza in modo naturale e lento.

Se li asciugherai subito con un getto di aria così forte, l’effetto crespo è assicurato.

Ti consigliamo di utilizzare un fon che rilascia ioni, perché aiuta nell’evitare di elettrizzare i capelli. Non vorrai mica far credere a tutti che hai preso la scossa…

Inoltra, ricordati di usare il fon con l’aiuto della spazzola. Questa è utile perché evita che i tuoi capelli diventino troppo voluminosi.

2) Rendi i capelli lisci col fon pettinando i capelli con una spazzola con setole di cinghiale

Se vuoi evitare l’effetto umido sui capelli ricordati di asciugarli aiutandoti con una spazzola con setole di cinghiale.

Ciò aiuta a chiudere e lisciare le cuticole. Queste ultime andranno verso il basso e il flusso d’aria calda permette di chiudere al loro interno l’umidità

3) Asciuga totalmente i capelli

Assolutamente importante! Asciugati completamente i capelli prima di uscire di casa. Solo così l’umidità non renderà i capelli crespi.

Se continuano ad essere bagnati l’umidità dell’ambiente verrà assorbita dai capelli e si incresperanno in un batter d’occhio.

Per evitare danni, quando hai finito con la asciugatura, punta un getto di aria freddo su ogni sezione di capelli già spazzolati.

Non ti preoccupare se non hai questa opzione, forse non sai di averla. Quasi tutti i fon hanno un bottone che permette di modificare l’intensità della temperatura dell’aria consentendoti di ottenere un getto di aria fredda.

Questa aiuterà nella chiusura delle cuticole sigillandole e l’umidità non potrà entrare all’interno del capello.

4) Porta sempre con te degli accessori salva look

Ricordati di portare sempre con te degli elastici, delle mollette o delle forcine. Possono essere degli ottimi salva look, perché se noti che il tuo capello sta iniziando ad incresparsi, basterà legarli e il gioco è fatto.

Appena potrai, puoi aggiustare il tuo look in modo molto veloce facendo una coda, una messy crocchia o una treccia.

5) La acconciatura da sfoggiare nei giorni di pioggia

Se fuori di casa, la giornata è grigia è piovosa ti consigliamo di acconciare al meglio i capelli evitando brutte figure.

Mi raccomando! Evita di tenerli sciolti e stai lontana dalla piastra, tanto sarà solo tempo sprecato.

Prediligi look con trecce, chignon, capelli effetto bagnato e la coda alta o bassa. Con queste acconciature nessuno noterà l’effetto crespo dei tuoi capelli