Grande Fratello Vip, vip in casa dopo la diretta: pesanti accuse

Grande Fratello Vip ha lasciato il pubblico a casa senza parole dopo l’ultimo appuntamento. Gli eventi in corso sono stati sconvolgenti e inaspettati, ma lo è stato ancora di più il “dopo serata”. Ecco i gieffini fuori controllo.

Il Grande Fratello Vip è un uragano di intrattenimento. Sia a causa degli ultimi legami sbocciati, che a causa di pesanti litigi scoppiati come un fulmine a ciel sereno, e che vedranno nei prossimi appuntamenti discussioni difficili da gestire. Lo show deve continuare, spuntano retroscena da brividi.

Il Grande Fratello Vip ha sempre in serbo delle sorprese per il pubblico a casa che fedelissimo non si perde una puntata. Più che un reality da seguire, la trasmissione diventa un appuntamento fisso con i propri beniamini, i quali a volte si lasciano andare a delle parole di troppo.

In seguito all’ultima terribile accusa di “pochezza umana” tra gieffini, subentrano altre situazioni che sono molto problematiche, anche perché sono destinate ad alterare gli equilibri della casa.

I telespettatori tutto si sarebbero aspettati, meno che un litigio tra i due.

Grande Fratello Vip ultime novità: rabbia incontrollata

La situazione al Grande Fratello Vip si surriscalda superando i limiti previsti, anche perché in ogni momento sorgono contrasti inaspettati. Dopo l’ultimo smascheramento ai danni della gieffina più nota, ecco che anche i fuori onda assumono una rilevanza inaspettata. Il motivo? La rabbia e le parole dette sono taglienti come lame.

Chi l’avrebbe mai detto che l’irrefrenabile Jo Squillo e il ricercato latin lover Gianmaria Antinolfi sarebbero stati il duo in rotta di collisione? Diciamo che tra i gieffini in questione non c’era ancora stato un vero confronto, ma dopo l’ultimo appuntamento le parole tagliano come lame. Gli equilibri della casa sono sempre più precari.

Il motivo della discussione è sollevato dalla giornalista. La stessa afferma dopo la puntata che le ragioni della nomination palese di Antinolfi sono ingiustificate! Perché il gieffino l’ha votata dopo che la stessa lo aveva in precedenza nominato. Anche se compagni come Davide Silvestri non trovano nulla di male nella strategia “occhio per occhio dente per dente”, che adottano pure loro, la Squillo ritiene ciò insensato e privo di valori.

Perché la giornalista ha fatto la sua nomination con cognizione di causa e perché non accettava certi comportamenti da parte del compagno che però ha sempre sostenuto. Quindi, non si sente rispettata nel rapporto di amicizia e fedeltà che credeva. In attesa del prossimo confronto, restiamo aggiornati!