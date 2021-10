Grande fratello Vip, clamorosa gaffe del padre di Manuel: fan increduli

Durante la diretta del Grande Fratello Vip, il padre di Manuel Bortuzzo ha commesso una clamorosa gaffe che non è sfuggita al popolo del web.

Il Grande Fratello Vip non mancano i colpi di scena e in particolar modo durante la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini. Dove il pubblico del piccolo schermo ha potuto vedere live la chiusura del rapporto tra Lulù e Manuel Bortuzzo.

Quest’ultimo non ha potuto nascondere un certo fastidio di fronte agli atteggiamenti ossessivi della principessa, che non ha fatto altro che fargli scenate di gelosie perché, a suo dire, le toglieva tempo per dedicarlo ad Aldo Montano o Sophie Codegoni. Tant’è che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha evitato di avvicinarsi a lui per non mandare in crisi la Selassiè.

Il padre di Manuel, durante il corso della puntata, sembrerebbe aver mostrato una netta preferenza nei confronti della Codegoni, anche se già in passato aveva ammesso di non avere una particolare simpatia nei confronti di Lulù, ma non solo. Sui social ha commesso una clamorosa gaffe che non è affatto sfuggita agli utenti della rete.

Franco Bortuzzo, padre di Manuel, fa una gaffe sul Grande Fratello Vip

Franco Bortuzzo, durante il corso della puntata, ha pubblicato uno scatto di Sophie Codegoni al GF Vip, aggiungendo la scritta “Post muto”, ma non solo. La gaffe vera e propria, ovviamente, non riguarda questo, ma un altro gesto social fatto poco dopo.

In quanto il padre di Manuel Bortuzzo ha aggiunto uno scatto ritraente suo figlio e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fin qui non c’è assolutamente nulla di strano o particolare. Nel caricare la foto, però, ha scelto di taggare le persone ritratte in quel momento: quindi suo figlio e Sophie. E invece no, perché invece di taggare la Codegoni, il padre dello sportivo ha taggato la sua acerrima nemica.

Il padre di Manuel Bortuzzo ha scambiato Soleil Sorge per Sophie Codegoni. Una gaffe che non è affatto sfuggita agli utenti della rete, che hanno prontamente notato il tutto, visto che le due ragazze ieri sera hanno pesantemente discusso. Accusandosi l’un l’altra di essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip con un copione già scritto con l’unico scopo di creare dinamiche ed avere una maggiore visibilità.

Il papà di Manuel Bortuzzo ha espresso dunque, oltre la gaffe, la sua netta preferenza e sembrerebbe volere suo figlio al fianco di Sophie. Anche se entrambi ieri sera hanno smentito di avere un interesse reciproco a livello sentimentale, ma chissà.