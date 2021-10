By

La settima edizione di Matrimonio a Prima Vista ha debuttato la scorsa settimana su Real Time. Scopriamo qualcosa di più su Dalila e Manuel

La settima edizione di Matrimonio a prima vista è cominciata: via lo scorso 5 ottobre su Real Time (ore 21.20) e ha subito catturato l’attenzione del pubblico, che si è immediatamente appassionato alla nuova edizione del fortunato dating show che fa sposare coppie di sconosciuti lo stesso giorno in cui si incontrano per la prima volta.

Tra le coppie che sono protagoniste di Matrimonio a prima vista c’è quella formata da Manuel Felici e Dalila Cantagallo: a quanto pare, “l’algoritmo” ha funzionato bene, visto che i due si sono piaciuti subito, appena visti. E si sono anche immediatamente “calati” nel ruolo di perfetti sposi: subito consumato il loro matrimonio, a quanto pare anche con una certa passione. Tuttavia, dopo l’entusiasmo iniziale le cose sono iniziate ad andare male.

Matrimonio a Prima Vista, cosa è successo tra Dalila e Manuel

Anche con una certa rapidità, sono venute fuori le incompatibilità nella coppia, anche piuttosto evidenti. Stando soprattutto al comportamento di Dalila, a un certo punto ha manifestato una vera e propria insoddisfazione nei confronti del marito. Non per un discorso di attrazione fisica, ma per un più importante e delicato aspetto caratteriale.

Lei vuole accanto a sé un uomo con atteggiamento più maturo e che le sappia tenere testa, cosa che evidentemente Manuel non è riuscito a fare. Tuttavia, lo sposo è sembrato dispiaciuto di questa deriva, e ha fatto di tutto per “tenersi” la moglie, provando a conquistarla e a capirla. Ma lei non ha fatto passi indietro, e al termine del periodo di prova obbligatorio lo ha liquidato senza pensarci due volte, avviando le pratiche del divorzio.