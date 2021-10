Grande Fratello Vip 2021, Signorini con le spalle al muro: arriva l’ultimatum

Al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è stato messo alle spalle con un ultimatum con cui mai si sarebbe aspettato di dover fare i conti.

Se pensavate che la scorsa diretta del Grande Fratello Vip fosse ricca di colpi di scena, preparatevi al peggio perchè quella che andrà in onda venerdì prossimo non sarà affatto da meno.

Alfonso Signorini, poco prima di incontrare, seppur virtualmente, i concorrenti di questa sesta edizione, è stato messo con le spalle al muro. In quanto uno dei vipponi gli ha lanciato un ultimatum in queste cose, ma procediamo con calma perché di cosa da dire ce ne sono e neppure poche.

Ovviamente al centro della questione c’è Soleil Sorge, e chi se no, l’unica vera protagonista indiscussa di quest’edizione. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver avuto l’ennesimo botta e risposta con Gianmaria Antinolfi, si è lasciata andare ad un amaro sfogo con Alex Belli, minacciando di abbandonare il programma.

Soleil Sorge abbandona il Grande Fratello Vip? Lo sfogo non lascia dubbi

Soleil Sorge ha raccontato all’ex stella di Centovetrine di essersi sempre posta nel migliore dei modi con Gianmaria Antinolfi. Di essere sempre stata gentile, ma che in cambio ha ricevuto soltanto cattiveria e maleducazione.

Il tutto sarebbe degenerato quando lei gli ha chiesto gentilmente di poter chiudere il rubinetto dell’acqua e lui le si sarebbe girato in malo modo, chiedendole di pensare agli affari suoi perché la casa più spiata d’Italia non è casa sua. Questa risposta l’avrebbe innervosita e non poco, tanto da accusarlo di rovinarle il suo percorso e di essere arrivata al limite della sopportazione.

“A me sta iniziando veramente a dare fastidio“ ha esordito Soleil, parlando a tu per tu con Alex Belli, intento ad ascoltare il tutto con attenzione. “Non solo è entrato qui dentro. Per quattro puntate, il mio percorso me lo sta soltanto sporcando“ ha aggiunto senza mezzi termini.

“Continua a rompermi i coglion*. Io continuo a essere gentile e mi devo prendere questa mer*a?” ha chiesto poi in maniera retorica, prima di lanciare il suo ultimatum ad Alfonso Signorini e alla produzione: “O va via lui o me ne vado via io da qua“ ha poi concluso.

Soleil su Gianmaria: “O va via lui o vado via io da qua”.#GFVIP pic.twitter.com/msErKdLyve — Roberto Mallò (@robymallo) October 13, 2021

Soleil Sorge ha lanciato un ultimatum al Grande Fratello Vip, ma il tutto come sempre è nelle mani del pubblico del piccolo schermo che sembra essersi nettamente diviso di fronte al suo rapporto con Gianmaria Antinolfi.