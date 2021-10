Matrimonio a Prima vista, la storia tra Davide e Martina sta catturando le attenzioni del pubblico a causa di alcuni risvolti impensabili

La nuova stagione di Matrimonio a Prima vista, la numero 7, è iniziata. Subito pubblico incollati agli schermi per seguire le sorti dei novelli sposi, che come prevede il format, si sposano nel giorno stesso in cui si incontrano per la prima volta. Le coppie vengono formate da un algoritmo che combina i loro interessi e le caratteristiche caratteriali, il tutto supervisionato da un team di esperti che dà il suo benestare.

I partecipanti si lanciano in questa scommessa, spesso perché arrivano da cocenti e talvolta molteplici delusioni d’amore, e quindi ritengono che sia meglio lasciare tutto al caso (o meglio, all’algoritmo). Tra le coppie del programma che hanno fatto più discutere c’è sicuramente quella formata da Martina Manoni e Davide Graceffa. Anche per loro, come per ogni matrimonio iniziale, c’era una grande curiosità.

Matrimonio a Prima vista: l’inaspettato impatto tra Davide e Martina

A dispetto dei calcoli dell’algoritmo, l’unione dei due giovani è stata disastrosa: sembra incredibile, ma i due – a quanto pare – non si sono piaciuti mai, già dal primo contatto. Ebbene sì, una sensazione “a pelle”, come si suol dire: impatto negativo che ha compromesso tutto. Infatti, talvolta tra gli sposi c’è quantomeno un’attrazione fisica: i concorrenti, infatti, hanno un aspetto fisico superiore alla media. In sostanza, e vale per gli uomini e le donne, sono bei ragazzi.

Non è un caso, visto che si cerca quantomeno di avvicinare gli sposi dal punto di vista fisico. Ma stavolta le cose sono andate male: al di là dello scarso appeal fisico reciproco, ha pesato subito un forte squilibrio caratteriale. Martina piuttosto dura e con una personalità dominante, lui dolce e fin troppo disponibile. Tuttavia Davide avrebbe voluto andare avanti, ma alla fine la coppia ha convenuto che era meglio procedere subito con il divorzio.