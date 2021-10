Grave lutto a Mediaset: il giornalista morto a soli 59 anni

Mediaset ha perso uno dei colossi della sua azienda. Nelle scorse ore è venuto a mancare il giornalista più amato di canale 5.

Mediaset in questo momento sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre a livello umano. E’ stato comunicato, e di seguito ufficializzato, la scomparsa di uno dei giornalisti più amati e apprezzati dall’azienda di Piersilvio Berlusconi.

Il professionista ha fatto parte dell’azienda sin dai suoi esordi, portando nel 1992 in scena il primo telegiornale di canale 5 per poi diventare un vero e proprio colosso, oltre che il direttore, dei progetti legati all’informazione quotidiana della rete. Tant’è che viene ricordato da tutti i suoi colleghi come una persona speciale, intelligente ed in grado di saper fare, come pochi, il proprio mestiere, facendo diventare l’elemento chiave l’informazione corretta del telespettatore, ma oggi purtroppo Gianluigi Gualtieri è morto, creando con la sua scomparsa un vuoto incolmabile in tutte quelle persone che lo conoscevano e che hanno avuto modo di poter collaborare con lui durante il corso di questi preziosi anni

Morto Gianluigi Gualtieri: il colosso dell’informazione a Mediaset

Gianluigi Gualtieri è venuto mancare nelle scorse ore e l’annuncio della sua scomparsa ha lasciato un vuoto non solo nel pubblico del piccolo schermo, che da anni lo seguiva rimanendo aggiornato sulle maggiori notizie legate all’attualità e all’informazione, ma anche a tutte le persone che hanno avuto modo durante il corso della sua lunga carriera a Mediaset di poter collaborare con lui.

Il giornalista si è spento a 59 anni a causa di una lunga malattia che lo ha trascinato con sé, ma nonostante non sia più qui su questa terra, il suo ricordo e la sua essenza rimarrà sempre presente nei cuori di tutti i telespettatori. In quanto durante il corso di questi anni è riuscito ad imporsi ed ad diventare il volto dell’informazione a Mediaset.

Oggi si è scritto per l’azienda uno dei capitoli più difficili di sempre, in quanto ha dovuto fare i conti con uno dei volti storici di canale 5.