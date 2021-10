Royal Family: Meghan Markle, un curioso retroscena

Dalla Gran Bretagna arriva un curioso retroscena che riguarda Meghan Markle. Vediamo quali sono le ultime novità sulla Duchessa di Sussex

Ogni volta che Meghan Markle rilascia una dichiarazione o partecipa a qualche evento pubblico, la sua faccia finisce inevitabilmente su tutti i siti web del mondo. Il suo nome è uno dei più cliccati degli ultimi anni, la Duchessa di Sussex riesce sempre ad avere un seguito enorme dal punto di vista mediatico.

In Inghilterra esistono numerosi talk show che riguardano l’ex attrice statunitense, che da qualche tempo ha quasi oscurato il resto degli appartenenti alla Royal Family. La sua intervista rilasciata ad Oprah Winfrey alcuni mesi fa è stata venduta in tutto il mondo. Anche una televisione italiana ha acquistato i diritti per trasmetterla in esclusiva nazionale.

Nel corso di quella famosa intervista, l’ex protagonista della serie tv Suits ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a chiedere al marito di lasciare il Regno Unito. Le questioni riguardanti il razzismo delle quali la Markle ha parlato hanno creato molto imbarazzo all’interno della Famiglia Reale britannica.

Oggi i Sussex vivono in una splendida villa nella Contea di Santa Barnara, in California. L’immobile ha un valore di circa 14 milioni di euro. Nelle ultime ore, dall’Inghilterra sono arrivate alcune indiscrezioni che riguardano un episodio del recente passato. Vediamo di cosa si tratta e perché questo episodio è così importante per Meghan Markle.

Alla Duchessa di Sussex non piace il suo corpo?

Meghan Markle è da sempre molto attenta alla cura del proprio corpo. Le diete che consiglia sono molto seguite da tantissime persone in tutto il mondo. Si tratta di un vero e proprio chiodo fisso, un’ossessione quasi maniacale che riguarda la forma fisica e la propria salute. Anche alcuni magazine inglesi confermano questa sua mania.

Hello Magazine è un settimanale britannico che da sempre si occupa delle vicende della Royal Family. Secondo questo importante magazine, esisterebbe un retroscena riguardante l’ex stella di Hollywood che risale ad un paio di anni fa. Si tratta di un episodio che avrebbe convinto la Duchessa di Sussex a non sottoporsi a nessuna dieta drastica.

Siamo nel 2019, Harry e Meghan sono ospiti in occasione di un evento pubblico e pare che, in quel periodo, l’ex attrice statunitense non apprezzasse molto il proprio corpo. Aveva partorito cinque mesi prima e pensava di non riuscire a tornare ad un livello ottimale dal punto di vista della tenuta fisica.

La nascita di Archie Harrison Mountbatten-Windsor le aveva provocato alcuni problemi e, per questo motivo, Meghan Markle pensava di non poter mai più ritornare ad apprezzare il proprio corpo. Ma c’è un episodio che le ha fatto radicalmente cambiare idea e riguarda suo marito. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il retroscena che riguarda Meghan Markle

Come abbiamo già detto, siamo nel 2019. Harry e Meghan sono presenti all’evento WellChild Awards. La Duchessa di Sussex ha da poco partorito e pare che abbia qualche problema di autostima quando si guarda allo specchio. Il piccolo Archie ha soltanto cinque mesi e l’ex attrice statunitense deve occuparsi per l’intera giornata di lui, trascurando un po’ troppo la cura del proprio corpo.

Quando salgono sul palco, Meghan pare avere un attimo di titubanza perché ritiene di non sentirsi a proprio agio e di avere qualche chilo di troppo. Harry la rassicura e le dice che, al contrario, è meravigliosa. Ma probabilmente le stava parlando da marito innamorato e Meghan pensa che quel giudizio fosse troppo di parte.

Ma poi succede un’altra cosa. I Sussex stanno chiacchierando sul palco con Emmie Narayn-Nicholas, la bambina di 10 anni che ha vinto un premio per la sua idea Emmie’s Kitchen. Sua madre Eve esclama improvvisamente: “Sei fantastica e hai appena avuto un bambino”, rivolgendosi alla Duchessa di Sussex.

A quel punto, Meghan si convince che forse la sua insicurezza stesse prendendo il sopravvento. Dopo quell’episodio, l’ex attrice statunitense ha deciso di non sottoporsi ad alcun trattamento dietetico estremo ed ha iniziato ad apprezzare di più il proprio corpo. Nonostante questo, Meghan continua ad essere una grande amante della sana e corretta alimentazione e continua a fare sport tutti i giorni.