Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Qual è il tuo attore preferito?

Guarda con attenzione l’immagine in basso, ci sono quattro famosi attori del passato: Marcello Mastroianni, Jean-Paul Belmondo, Massimo Troisi e Bruce Lee. Questi quattro attori sono purtroppo tutti morti. Qual è il tuo preferito? Quale tra questi personaggi ha attirato maggiormente la tua attenzione?

Dovrai semplicemente scegliere una di queste quattro opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

In base alla decisione che prenderai, potrai scoprire nuovi aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conoscevi. Non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test. Scopri qual è il profilo abbinato alla tua selezione e potrai venire a conoscenza di alcuni dettagli misteriosi del tuo carattere.

Le soluzioni del test: hai scelto Marcello Mastroianni

Marcello Mastroianni è nato a Fontana Liri, in provincia di Frosinone il 28 settembre 1924, ed è morto a Parigi il 19 dicembre 1996. È degli attori italiani più importanti di sempre, noto soprattutto per aver partecipato ad alcuni film di Federico Fellini e per aver recitato accanto a Sophia Loren. È uno dei principali esponenti della commedia all’italiana.

Se hai scelto proprio Marcello Mastroianni, vuol dire che sei una persona generosa. Hai sempre un po’ di tempo per aiutare un amico e cerchi sempre di metterti a disposizione degli altri. Sei disposto a mettere i tuoi interessi da parte per una causa giusta. Ma fai attenzione, qualcuno potrebbe approfittarsi un po’ troppo della tua bontà.

Hai scelto Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo è nato a Neuilly-sur-Seine, in Francia, il 9 aprile 1933, ed è morto a Parigi il 6 settembre 2021. Si tratta di uno dei più grandi artisti del cinema internazionale di tutti i tempi, diventato famoso soprattutto per la sua bellezza negli anni ’60. È stato sentimentalmente legato a numerose donne, tra le quali Ursula Andress, la prima Bond Girl della storia, e Laura Antonelli.

Se hai scelto proprio Jean-Paul Belmondo, vuol dire che sei una persona molto legata agli affetti familiari. Ti piace restare sempre nella tua comfort zone, difficilmente ti avventuri in un progetto se non conosci ogni minimo particolare. Sei un perfezionista, questo rende molto difficile ingannarti. Sei una persona particolarmente attenta a tutto ciò che ti circonda.

Hai scelto Massimo Troisi

Massimo Troisi è nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, il 19 febbraio 1953, ed è morto a Roma il 4 giugno 1994, subito dopo aver terminato le riprese del film Il Postino. È considerato uno degli attori comici migliori di tutti i tempi, le sue interviste ed i suoi interventi televisivi sono ancora molto cliccati sul web.

Se hai scelto proprio Massimo Troisi, vuol dire che sei una persona libera. Hai bisogno dei tuoi spazi, difficilmente riesci ad adattarti alle abitudini degli altri. Sei un leader, preferisci sempre far rispettare le tue regole, a costo di imporle. Questo aspetto del tuo carattere non piace molto alle persone che ti circondano.

Le soluzioni del test: hai scelto Bruce Lee

Bruce Lee è nato a San Francisco, negli Stati Uniti d’America, il 27 novembre 1943, ed è morto ad Honk Hong il 20 luglio 1973. Morì a causa di una probabile reazione allergica a una o più sostanze contenute in un’aspirina. Riuscì a fondere le sue grandi passioni per il cinema e per le arti marziali, interpretando moltissimi film di successo.

Se hai scelto proprio Bruce Lee, vuol dire che sei una persona che ama l’avventura. Non riesci mai a restare troppo a lungo nello stesso posto, senti l’esigenza di spostarti per conoscere persone nuove. Hai bisogno ogni giorno di un altro stimolo. Sei ansioso e questo aspetto del tuo carattere ti limita nei successi professionali.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo attore preferito? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!