Scopriamo insieme se il tuo è uno dei cinque segni più indifferenti dello zodiaco: noi speriamo proprio di no ma non si sa mai. Ecco la classifica di oggi dell’oroscopo!

Freddi, distaccati, decisamente disinteressati alla tua vita, a quello che succede e a volte (in casi veramente estremi) anche alla loro stessa giornata!

Di chi parliamo? Ah ma semplicemente delle persone che sono veramente indifferenti di natura!

Scopriamo insieme se l’oroscopo ha qualche suggerimento da darci in merito e se ci saprà indicare i cinque segni zodiacali a cui proprio non importa niente di nessuno!

Magari troveremo il tuo partner in classifica oppure qualcuno che conosci bene oppure… accidenti, potremmo trovare proprio te!

Che ne dici: non è il caso di controllare le prime posizioni della classifica di oggi?

I segni più indifferenti dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Altruisti, presenti, interessati, empatici: tutti questi termini, oggi, non sono assolutamente in esame!

Se hai pensato a qualcuno in particolare leggendo le parole qui sopra, sappi che non lo potrai trovare nella classifica dell’oroscopo di oggi.

Abbiamo chiesto, infatti, a stelle e pianeti di stilare una classifica decisamente glaciale: quella dei segni più indifferenti dello zodiaco!

Esistono persone che non hanno nessun interesse per le vite altrui e che si limitano a portare avanti le proprie perseguendo solo i propri interessi.

Sapere che ci sono dei segni zodiacali più portati verso questo tipo di atteggiamento è fondamentale per evitare di prendere qualche brutta cantonata, soprattutto in amore.

Ci sono persone, infatti, che non si fanno problemi ad aiutare gli altri e che fanno sempre un passo in più, sia fisicamente che emotivamente.

Quando una persona così incontra qualcuno di indifferente o freddo, generalmente finisce per farsi in quattro per stargli vicino o per fargli capire che c’è molto di più nella vita che comportarsi in maniera sdegnosa.

I risultati? Purtroppo non sono sempre fantastici. Che ne dici: non è meglio controllare le prime posizioni dell’oroscopo di oggi?

Acquario: quinto posto

Come? Gli Acquario nella classifica dei segni più indifferenti dello zodiaco? Ma è mai possibile?

Beh, la risposta è sì ma solo in casi decisamente particolari o, potremmo dire, nei casi o scenari peggiori possibili.

Quelli in cui avete fatto arrabbiare un nato sotto il segno dell’Acquario!

Gli Acquario, infatti, sono persone estremamente disponibili, che si prodigano assiduamente per gli altri in qualsiasi maniera possibile ed immaginabile.

Cosa succede dopo? Semplicemente che, se l’Acquario si sente sfruttato o sente che gli avete fatto un torto, la sua indifferenza vi colpirà a morte. Sono in grado di guardarvi come se foste trasparenti e di ignorarvi per anni: non metteteli alla prova!

Vergine: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine possono essere e dimostrarsi, soprattutto, veramente indifferenti quando vogliono!

I nati sotto il segno della Vergine, infatti, sono persone decisamente fredde e concentrate sui propri obiettivi.

Se cambiano “rotta” per avvicinarsi a voi e non ricevono quello che vogliono… si trasformano in un vero ghiacciolo!

Ecco, quindi, che avere a che fare con una Vergine diventa una vera e propria battaglia, uno stillicidio a chi è più duro e più freddo.

Non illudetevi di poter vincere: la Vergine è uno dei segni più indifferenti dello zodiaco e quando smette di dimostrare interesse spesso non torna indietro!

Ariete: terzo posto

Sul primo gradino del podio della nostra classifica dei segni zodiacali più indifferenti, troviamo anche tutti i nati sotto il segno dell’Ariete.

Come? Non ci credete? Pensate che gli Ariete siano sempre al centro di drammi e situazioni particolari e che non siano assolutamente indifferenti agli altri?

Bene, avete sia ragione che… torto!

Gli Ariete, infatti, sono sempre in mezzo ai drammi proprio perché non hanno nessun tipo di interesse negli altri e sono, in realtà, molto distaccati dagli eventi che riguardano le altre persone!

Per gli Ariete, creare un vero e proprio dramma non è assolutamente un problema: per loro è divertente! Mentre gli altri soffrono e si disperano, gli Ariete si godono lo show proprio come se fosse un programma alla TV… in maniera veramente distaccata e disinteressata!

Capricorno: secondo posto

Nonostante siano persone che nascondono dietro un’apparente freddezza anche un gran cuore d’oro, i nati sotto il segno del Capricorno sono una cosa prima di tutte le altre: indifferenti!

Quando il Capricorno non sente di avere nessun interesse per voi, potete star certi che ve lo comunicherà nella maniera più diretta possibile.

Semplicemente sarà assolutamente distaccato, freddo e disinteressato nei vostri confronti!

(E vi sembra poco?). I nati sotto il segno del Capricorno sono veramente così: quando dicono che qualcosa non li tocca, è vero.

Non hanno nessuna intenzione di sentirsi emotivi o di provare sensazioni a riguardo: possono essere veramente indifferenti sia verso i vostri che verso i loro sentimenti!

Il Capricorno, è un segno decisamente incapace di leggere i sentimenti e non si preoccupa neanche tanto di affrontare il problema.

Per loro, essere emotivi o estremamente interessati a qualcosa o qualcuno, è il modo per perdersi e non raggiungere obiettivi e risultati. Per avere a che fare con loro ci vuole estrema pazienza. Soprattutto, è meglio credergli quando parlano di non avere problemi e di non doversi sfogare: per altre persone potrebbe essere schernirsi ma per il Capricorno è vero!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni più indifferenti dello zodiaco

Ebbene sì, il primo posto della classifica di oggi non dovrebbe assolutamente essere una sorpresa per noi.

Dopotutto parliamo dei segni zodiacali più indifferenti dello zodiaco: come potevamo non nominare i nati sotto il segno dello Scorpione?

Lo Scorpione, infatti, è un segno che ha spesso la capacità di lasciare gli altri esterrefatti per via della sua totale incapacità di esprimere empatia.

Non solo, però! Lo Scorpione è anche un segno che è assolutamente indifferente agli altri in molteplici maniere.

Non apprezza i loro sforzi (emotivamente parlando), non si preoccupa di valutare le proprie parole o i propri comportamenti e non ha per niente voglia di pensare ai sentimenti altrui.

Per lo Scorpione esiste solo il proprio modo di pensare e di ragionare, solo i propri sentimenti (che non hanno neanche tanto bisogno di spazio). Gli Scorpione sono fatti così: funzionano al minimo delle energie per potersi concentrare su altro!