E’ stata una valletta storica di Mike Bongiorno: oggi la sua vita è così

La valletta in questione è stata molto amata negli anni Novanta e Duemila. In seguito ad un periodo di pausa è tornata, più in forma che mai, ad intrattenere in un modo del tutto inaspettato.

Essere una valletta in tv è molto utile per chi vuole iniziare a costruire una carriera nel mondo dello spettacolo. Infatti, non sono poche le conduttrici affermate oggi che hanno iniziato così. Basta ricordare presentatrici come Silvia Toffanin, Ilary Blasi, e così via. Volti noti che hanno iniziato con poco, ma che adesso hanno raggiunto il successo. La protagonista di oggi è apprezzata, ma è incredibile! Specialmente per i più giovani.

La valletta nei programmi tv, soprattutto di quelli degli anni Ottanta, Novanta e metà Duemila, è stato un ruolo importante. Significava entrare in scena e sapere intrattenere, mantenendo alto lo share della trasmissione. Ad oggi ce ne sono di meno, perché si sono aggiunti anche valletti di sesso maschile, e le donne hanno altri ruoli in tv simili, come le showgirl e le opinioniste.

D’altronde, fare televisione significa anche stare al passo con le mode del tempo, molte delle quali però non sono avulse da drammi. E’ il caso della showgirl che ha dato un taglio con il passato, stravolgendo la sua vita per voglia di modernità.

Al momento, il passato entra nel presente sconvolgendo i fan della valletta protagonista di oggi, perché non tutti, almeno i più giovani, ne erano a conoscenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Credevo di morire”: il dramma per la showgirl

Valletta storica di Mike Buongiorno allo scoperto in tv!

Non si sta parlando di una valletta qualunque, ma storica! Significa una che ha fatto la differenza, ma non tutti la conoscono per questo ruolo, ma per altro. Di recente, c’è stata un’altra rinascita, il ritorno di un’amata showgirl in tv, ma appunto non è l’unica. La protagonista di oggi la si vede ogni lunedì e venerdì su Canale 5!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Non supererò mai il dolore”: dramma per la conduttrice Rai

E chi l’avrebbe mai detto che si tratta proprio della gieffina Miriana Trevisan? La news, che poi ha ben poco di novità dato che si tratta di una figura storica al fianco del mitico Mike Buongiorno, ma che per i più giovani è così dato che la maggior parte di coloro che la vedono in tv oggi non erano nati negli anni Novanta!

Per ben cinque stagioni è stata la valletta de La ruota della fortuna, amatissimo programma dell’epico conduttore, appunto la Trevisan ha avuto l’onore di lavorare al fianco del grande Mike. Aveva esordito con Non è la Rai, ma poi è stata lontano dalle scene per un bel po’.

Ritorna con La corrida, ma poi finisce per partecipare sempre più spesso a reality, come L’isola dei famosi del 2007, ed oggi nel 2021 al Grande Fratello Vip 6!