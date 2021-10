Enrica Bonaccorti, il dramma che ha cambiato tutto: confessioni intime

Enrica Bonaccorti confessa la verità sull’evento terribile che le è accaduto. Tutto è stato molto difficile da digerire, perché ai limiti della sopportazione e della tristezza. Drammaticità e un destino amaro si fanno beffe di lei.

Enrica Bonaccorti è un nome che nella televisione italiana ha fatto la storia. E’ stata una conduttrice televisiva molto amata negli anni Ottanta, infatti è diventata un’icona per quegli anni, grazie al suo spirito e carattere, ma non solo. Ha continuato a lavorare in tv e in radio, dimostrando una bravura e una forza d’animo da invidia, peccato che il destino le sia andato contro per via di un evento shoccante.

Enrica Bonaccorti è una professionista nel settore della conduzione, da quello televisiva a quella radiofonica, si può soltanto imparare da una donna così tenace. Forte e decisa nel perseguire i suoi obiettivi, la vita è stata dura con lei.

Di drammi se ne sono sentiti parecchi per ora, soprattutto per la donne vittime di violenze. E’ il caso dello stupro vissuto dalla showgirl più amata a soli sette anni, ma non finisce qui. Le brutte notizie sembrano essere le uniche ad arrivare, anzi quasi pare che oscurino le più belle.

Anche nel caso della conduttrice l’evento in questione è di una gravità importante, infatti si lascia andare ad una confessione più che toccante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip al via: l’ultimo messaggio della showgirl

Enrica Bonaccorti non ha più segreti: terribile situazione

La drammaticità di eventi del genere è difficile da gestire. L’ultimo è il caso della conduttrice Rai che ha vissuto un dolore insuperabile, ma d’altronde la vita a volte è così. Dare e avere sono i piatti delle bilancia del destino che ripetutamente ha delle sfide a volte insostenibili per le persone. Enrica racconta cosa le è accaduto, è inedito a tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Una tragedia per me”: il terribile dramma della conduttrice più amata

La sede della confessione è l’amato e seguitissimo programma di Canale 5, Verissimo. Nella poltrona davanti a quella della conduttrice, Silvia Toffanin, c’è quella della Bonaccorti, che con fermezza e chiarezza, racconta la verità nonostante il dolore.

Era il lontano 1986, e prima di dare la parola al Tg1, condivide una notizia che ha fatto scandalo: l’attesa del suo secondo figlio. Il motivo è dato dal fatto che l’ha data in tv, e questo non è piaciuto ai critici che l’hanno accusata di fare uso privato della tv.

Invece, lo ha fatto senza voler raggiungere chissà quale fine, ma semplicemente per condividere la notizia dato che è sempre stata un personaggio televisivo amato. Al ritorno nel camerino, accade l’impensabile: delle perdite sospette.

In ospedale cerca la soluzione, e la ricoverano per tre settimane, e poi le consigliano una volte fuori, del riposo, ma il destino è inevitabile: lo perde a quattro mesi. Terribile fatalità e beffa che dovrebbero far comprendere che nessuno deve essere giudicato, in nessuna occasione.