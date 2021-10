Avete mai visto la sorella di Federica Nargi? Bellezza incantevole

Federica Nargi ha una sorella bellissima. L’hai mai vista? Il suo nome è Claudia Nargi ed ha fatto impazzire il popolo del web.

Federica Nargi è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo degli italiani ed ha un certo seguito anche nel vasto mondo dei social. Di recente, tra l’altro, è stata scelta da Carlo Conti per essere una delle protagoniste di Tale e Quale Show, il programma di successo di Rai 1 che vede i personaggi più amati del mondo dello spettacolo sfidarsi a suon di imitazioni.

Dopo una partenza un po’ in sordina, l’ex velina di Striscia La Notizia è riuscita subito a mettersi in carreggiata, dimostrando ai telespettatori di che pasta è fatta. Il popolo del web, però, a cui nulla sfugge, non ha potuto fare a meno di notare la sua bellissima sorella: Claudia Nargi.

Voi l’avete già vista? Nonostante non sia un personaggio appartenente al mondo dello showbiz, è seguitissima sui social ed è bellissima come sua sorella Federica Nargi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Federica Nargi, chi è: età, altezza e una sorella bellissima come lei

Chi è Claudia Nargi, sorella di Federica Nargi: bellissima come lei

La sorella di Federica Nargi è bellissima come lei ed ha subito catturato gli utenti della rete non appena hanno scovato una foto che li ritrae insieme più belle che mai.

Ma scopriamo insieme qualche informazione in più, visto che la sua bellezza si commenta da sola, su Claudia Nargi. Claudia ha 37 anni ed è nato a Roma il 18 luglio del 1984. Nonostante lei e la concorrente di Tale e Quale Show siano molto simili dal punto di vista fisico, sembrerebbero essere opposte dal lato caratteriale. In quanto se Federica è spigliata ed estroversa, Claudia è la più timida ed ha un carattere decisamente più introverso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Tale e Quale Show, il giudice non perdona e le dichiara guerra: “Sono scioccata!”

Per quanto riguarda la sua professione, invece, come abbiamo avuto modo di anticiparci, lei non appartiene al mondo dello spettacolo ma la sua attività riguarda tutt’altro. In quanto svolge il ruolo di Project Document Controller, dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Turistico, per una società di ingegneria.

Nella vita, come riporta il portale DonnaPop, Claudia Nargi si è pentita soltanto di due cose. La prima è quella di essersi tatuata un tribale quando era giovanissima. La seconda, invece, è di aver accettato di andare a convivere con il suo fidanzato, ormai ex visto che la loro relazione è ormai terminata, soltanto dopo due settimane di conoscenza.

Claudia e Federica Nargi sono legatissime l’una contro l’altra ed insieme hanno conquistato il popolo della rete, oltre che del piccolo schermo.