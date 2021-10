Jolanda Renga, la dura reazione dopo l’addio tra Ambra Angiolini e Allegri

Ambra Angiolini e Allegri, il settimanale Chi diffonde la notizia della presunta rottura: Striscia le consegna il tapiro e la figlia Jolanda Renga sbotta.

Amore al capolinea per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri? Secondo quanto pubblicato in esclusiva dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 13 ottobre, la storia tra l’attrice e l’allenatore della Juventus sarebbe finita dopo quattro anni. Un amore che sarebbe giunto all’epilogo non nel migliore dei modi. Dopo la diffusione della notizia da parte di Chi, Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha raggiunto la Angiolini per consegnarle il tapiro d’oro.

Di fronte a tale gesto da parte del tg satirico di canale 5, Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga che, secondo quanto si legge sul magazine diretto da Alfono Signorini avrebbe agiutato l’ex compagna a superare il momento difficile, sul proprio profilo Instagram, si è lasciata andare ad un amaro sfogo.

Jolanda Renga, il duro sfogo dopo il tapiro ricevuto da mamma Ambra Angiolini

Dopo la diffusione della fine della storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, Valerio Staffelli ha raggiunto l’attrice chiedendole cosa sia accaduto alla sua relazione. “Non lo so” è stata la risposta di Ambra. Di fronte alla consegna del tapiro da parte di Striscia la Notizia, Jolanda Renga ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram.

“Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro”, scrive Jolanda. “So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare?”, aggiunge.

