GF Vip daytime del 13/10/21, Nicola Pisu si dichiara: la reazione di Lei spiazza

Al GF Vip Nicola Pisu si è fatto avanti, dichiarandosi alla sua Lei che ha reagito così di fronte alle sue parole di amore.

Il GF Vip è tornato anche oggi sul piccolo schermo degli italiani con un daytime di fuoco. Si parte con la lite di Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Dopo la diretta di lunedì scorso, le due hanno continuato a discutere. In quanto l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto che ha tutti i difetti di questo mondo tranne l’essere costruita e ritiene che Soleil le abbia messo un muro davanti. Quindi qualsiasi cosa le dica non ha alcun significato.

Quello che desta più dubbi però è Gianmaria Antinolfi. In molti, tra cui Aldo Montano, non capiscono il suo atteggiamento in quanto prima non faceva altro che parlare della sua fidanzata Greta, mentre ora sembrerebbe pensare soltanto a Sophie. Gianmaria si sente confuso, ma specifica che la sua confusione non è nata a causa sua ma dell’incontro avuto con la sua fidanzata al GF Vip, ma il daytime di oggi non finisce di certo qui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, arriva il clamoroso rifiuto

Miriana Trevisan senza parole al GF Vip: Nicola Pisu la conquista

Si passa alla festa di compleanno di Manila Nazzaro, che ha creato non poche dinamiche. Tra cui il famoso bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Lui ammette di provare qualcosa per lei, mentre l’ex ragazza di Non è la Rai ha preferito non sbilanciarsi. Anche se ha ammesso di trovarlo un uomo puro e che gli somiglia molto.

Katia Ricciarelli non è dello stesso parere e l’ha stroncata in pieno. Sia per quanto riguarda l’atteggiamento nei confronti di Nicola, ma anche per il motivo per cui ha nominato Raffaella Fico perché ritiene che senta troppo la mancanza di casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: E’ finita: dopo 4 anni la coppia vip si dice addio, spunta un tradimento

“Mi piace questa parte di me” ha ammesso in un secondo momento Miriana. “L’avevo dimenticata” ha aggiunto, chiedendo poi a Nicola come faccia ad essere così sicuro che provi qualcosa per lei. “Non è che è perché siamo qui?” gli ha chiesto, ma lui ha provato a fare chiarezza sui suoi dubbi.

Nicola Pisu è cotto di Miriana Trevisan confidando di voler fare le cose con calma, anche se lui partirebbe come un treno, in quanto vuole rispettare i tempi e le decisioni di lei.