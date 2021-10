Eleonora Daniele, che trasformazione: dal Grande Fratello ad oggi

Eleonora Daniele è uno dei volti di punta della rete ammiraglia. Un passo alla volta ha saputo conquistarsi fiducia e simpatia del pubblico

Eleonora Daniele oggi ci appare nel suo stile elegante e sobrio. Una donna molto pacata e riflessiva. Di certo si fa fatica a immaginarla nella casa del Grande Fratello. Con la sua aria da “donna perfettina” (nel senso positivo del termine) è difficile immaginarla in un reality.

Eppure, chi ha buona memoria sa che la presentatrice di Storie Italiane ha cominciato proprio dal programma di Canale 5. Allora, era il lontano 2001, si trattava del Grande Fratello “normale”, ossia con all’interno della casa perfetti sconosciuti e lontano dalle tematiche gossip di oggi, ma lei di strada ne ha fatta ugualmente. Non si trattava di una delle modelle un po’ svampite che caratterizzano il reality, ma di una studentessa intelligente e vogliosa di provare una nuova esperienza.

Eleonora Daniele, non tutti la ricordano 20 anni fa al Grande Fratello

Tuttavia, era il mondo dello spettacolo a cui puntava: è stata vista per la prima volta come ballerina in “La sai l’ultima”, prima della partecipazione, ormai 20 anni fa, al Grande Fratello. Tutto sommato, l’esperienza al reality andò bene, visto che l’ha lanciata nel mondo della televisione. Prima qualche fiction (Carabinieri, Diritto e Difesa e La squadra) e poi come conduttrice a UnoMattina, la sua grande occasione.

Lì ci è rimasta per ben 7 anni, consacrandosi come conduttrice e giornalista. Infatti nel frattempo (era il 2013) si è laureata in Scienze della Comunicazione ed è diventata giornalista professionista. E inoltre, dopo 16 anni di fidanzamento e 6 di convivenza si è sposata con il suo compagno, l’imprenditore delle bibite Giulio Tassoni. E’ anche diventata mamma, pur non essendo più giovanissima. Una vita che dopo il debutto nel reality ora le sorride.