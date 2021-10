Elena Sofia Ricci è una professionista nel panorama televisivo e cinematografico italiano. Talentuosa e di carattere, ha sempre mostrato grande forza. Per questo, è totalmente inaspettata la fragilità rivelata dall’ultima confessione.

Elena Sofia Ricci è un volto troppo noto per passare inosservato. L’attrice ha interpretato ruoli così iconici e di successo che è difficile dimenticarsela. Quello che però la maggior parte delle persone tendono a non tenere in considerazione, è il fatto che si tratta di una persona come le altre, la quale ha vissuto dei momenti difficili. L’ultimo lo racconta come una vera e propria liberazione, con cui però ancora deve fare i conti.

Se Elena Sofia Ricci non avesse fatto l’attrice, sicuramente sarebbe stata una grande comunicatrice. Sensibile e di buon cuore, ha sempre mostrato una particolare attenzione per tutte quelle tematiche che meritano un certo linguaggio e considerazione. La stessa ha subito un dramma incancellabile.

Che sia per questo che molte persone, proprio perché vivono il peggio, accrescono la loro sensibilità non è certo, ma qualcosa in lei è scattato, e l’ha cambiata per sempre.

Reduce dalla messa in onda di Che Dio ci aiuti, in onda su Rai 1, serie tv con novità interessanti, come la new entry e i due addii più tristi, torna a far parlare di sé per il terribile evento.

Elena Sofia Ricci racconta tutto: “adesso posso liberarmi”

L’attrice non ha mai avuto peli sulla lingua, tanto che lontano dalle vesti della suora più amata di Rai 1, si mostra in modo inedito e sconvolgente per i fan, d’altronde è una professionista di successo. L’essere un artista ed un volto pubblico però, l’hanno frenata dall’essere totalmente sé stessa, e il legame più importante ha bloccato decisamente la possibilità di raccontare tutto. Ecco la rivelazione shock.

L’artista non ha potuto confessare prima l’inconfessabile, proprio per paura di ferire la persona che più ama al mondo, la sua mamma. A poco dalla scomparsa di quest’ultima, rivela in un intervista a Libero, il trauma.

Aveva 12 anni, e proprio la mamma la accompagna in vacanza da un amico di famiglia. E’ proprio qui che si consuma l’evento terribile: viene abusata da colui che avrebbe dovuto accoglierla, una persona che sarebbe dovuta essere “fidata”. Questi ha violato la sua persona, lasciando un trauma che ancora oggi non riesce a cancellare.

La cosa che più stupisce è che la situazione non è unica, purtroppo sono tante le donne che si trovano in condizioni di questo tipo. Infatti, la stessa afferma:

“I casi come il mio sono molti e non tutte riescono ad uscirne. Io stessa non ne sono ancora fuori del tutto: è come avere un imprinting, che non ti scegli ma ti ritrovi addosso”.

Grazie al suo spirito d’animo, analisi da un professionista del settore e l’affetto delle persona a lei care, come il marito Stefano Mainetti, è andata avanti, con la consapevolezza di portare con sé un dolore troppo forte, ma con la forza di farcela.