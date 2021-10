Olga Plachina, moglie Aldo Montano: una discoteca di Mosca galeotta

L’incontro che rubò il cuore di Aldo Montano. Lo schermidore campione olimpico racconta di come ha conosciuto sua moglie Olga in Russia

Il campione olimpico di scherma Aldo Montano non riesce a resistere al richiamo della televisione. Appena ha concluso i suoi impegni in Giappone per le Olimpiadi (dove ha conquistato un bronzo) si è subito tuffato nel Grande Fratello Vip per entrare nella casa del reality più famoso d’Italia. Già abituato alla televisione, l’atleta dimostra di essere a suo agio in questo tipo di programmi.

Montano ha legato, in particolar modo, con Giucas Casella, Gianmaria e Samy, coi quali è diventato amico. A loro, in un’occasione di relax ha raccontato di come ha conosciuto sua moglie Olga. Anche se molto apprezzato dal pubblico femminile, Aldo Montano è felicemente sposato e ha anche due figli. Ai suoi amici ha raccontato che ha visto sua moglie a Mosca per la prima volta, in un incontro in discoteca.

Grande Fratello Vip, Aldo Montano racconta come ha conosciuto la moglie Olga

Comodamente seduto in sdraio, Montano ha raccontato: “Ero lì per il Mondiale (che ha poi vinto, ndr) e la conobbi in discoteca. Ero amico di un’atleta di scherma russa e organizzammo una festa per la fine del Mondiale. Lei mi disse se poteva invitare una sua amica, che era Olga. Mi misi a chiacchierare con lei per tutta la sera usando il traduttore di Google”. Montano ha raccontato che i due sono rimasti in contatto anche dopo, e che le promise di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme.

Invece non riuscì a farlo e lei si offese, bloccandolo su tutti i social. “Cercai di riappacificarmi con lei facendo intercedere la mia amica – ha spiegato – ma non c’era verso. Lei ci era rimasta male e per me fu una brutta estate perché volevo avvicinarmi di nuovo a lei”. Quando poi venne sbloccato ebbe la possibilità di scriverle e di mantenere la promessa. “L’ho raggiunta e non me la sono fatta più scappare”.