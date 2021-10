Pesto avanzato: 4 modi che non conosci per riutilizzarlo

Il pesto è senza dubbio un must have della cultura culinaria italiana. Porta il suo marchio unico in tutto il mondo, diventando il protagonista delle cene in cui bisogna sbalordire gli ospiti. Se rimane? Forse è impossibile, ma c’è una piacevole e inedita scoperta nel riutilizzo.

Il pesto è una salsa molto gustosa che si può preparare in molteplici variazioni. La ricetta standard conosciuta ovunque, è quella a base di basilico, ma ne esistono tante altre con altri alimenti. Proprio per i tratti distintivi della variabilità ed economicità, può essere riproposto in nuove soluzioni fantasiose che mai avresti immaginato. Ecco cosa fare.

Il pesto senza dubbio dona alla pasta e a qualsiasi altro piatto, con il suo gusto inconfondibile, quella nota di sapore in più. Must have indiscusso della cucina italiana, ha le sue origini in Liguria, infatti la ricetta più amata al mondo è quella del pesto alla genovese, a base di: basilico, aglio, pinoli e olio d’oliva!

Infatti, avere il basilico sempre a disposizione è importante. Per averlo con te in ogni utilizzo e renderlo tuo alleato, usa tutti i trucchetti essenziali per la sua conservazione, vedrai il risultato sarà eccellente.

Cosa fare se avanza la salsa tanto prelibata? Diciamo che è quasi impossibile, ma qualora accada, rimarrai senza parole quando scoprirai le ricette innovative e pratiche per il suo riutilizzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Risotto perfetto: gli errori da non commettere per un risultato da chef

Il pesto è perfetto anche se lo riutilizzi in altre ricette!

L’erba aromatica più profumata e gustosa per il palato, ha dei segreti interessanti fondamentali per avere dei piatti da chef. E’ il caso della parmigiana leggera con la tecnica perfetta e inedita alla maggior parte delle persone. Così, una volta scoperti i misteri della cucina, nessun piatto sarà difficile. Quello che accadrà è che ti sembrerà assurdo buttare ciò che è avanzato! Ecco cosa fare con il pesto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pizza avanzata: il trucco stupefacente per conservarla

Quello che devi fare è armarti di inventiva e passione per la cucina, il resto verrà da sé se segui queste facilissime ricette. Il motivo? Il pesto permette di modificare le preparazioni basi di altri piatti, ecco quali.

La prima cosa da sapere, è che il composto avanzato puoi inserirlo in altri impasti, come nel caso delle frittate, se aggiungi due cucchiaini di pesto dopo aver sbattuto le uova con parmigiano e un cucchiaino di latte, vedrai che gusto! Stesso procedimento per il minestrone. Infatti, le tue verdure preferite abbinate alla salsa, non solo acquisiranno un gusto inconfondibile, ma avranno ulteriori benefici per la salute.

E se ti va una piadina ma non vuoi che sia asciutta? Aggiungilo, vedrai non te ne pentirai, specialmente se gli abbini la mortadella e il formaggio cremoso. Infine, ma non meno importante, puoi usarlo nei tuoi secondi piatti di carne! Ad esempio con il pollo è perfetto.

Ricorda che se non ti va di mangiarlo, puoi anche congelarlo! Ecco perché il pesto è così speciale, sia per il gusto che per le sue proprietà, non va mai buttato.