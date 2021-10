GF Vip daytime 12/10/21, Gianmaria alle strette: Lei lo manda in crisi

Al GF Vip, Gianmaria Antinolfi è stato messo alle strette. La reazione di Lei non ha fatto altro che mandarlo in crisi dopo la diretta.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani subito dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini.

Impossibile non parlare, durante l’appuntamento di oggi, della furia di Katia Ricciarelli che si è scagliata contro Miriana Trevisan perché in un primo momento aveva negato il bacio con Nicola Pisu, ma l’ex ragazza di Non è la Rai ha chiarito che per lei quello non era un vero e proprio bacio e per questo motivo aveva detto che non c’era stato nulla. Ma attenzione perché il daytime di oggi del GF Vip non è finito di certo qui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip, il gieffino deluso dopo la diretta: la motivazione è surreale

Gianmaria Antinolfi in crisi al GF Vip: la fidanzata Greta non perdona

Ampio spazio è stato dedicato al rapporto tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Durante la diretta di ieri sera, il nuotatore le ha ribadito di non voler avere una relazione con lei all’interno del Grande Fratello Vip, chiudendo in men che non si dica la loro conoscenza. Lui vuole viversi liberamente quest’esperienza. Senza essere vittima dei continui attacchi di gelosia di lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, finale amaro per Jo Squillo: Davide Silvestri la blocca

Il suo atteggiamento morboso ha perfino allontanato Sophie Codegoni da lui per non scatenare l’ira della principessa, ma quest’ultima è convinta che tra loro ci sia qualcosa.

Impossibile anche non menzionare lo spazio dedicato al quadrato amoroso formato da Sophie, Soleil, Gianmaria e la fidanzata di quest’ultimo, Greta.

Soleil è convinta che loro due non siano realmente interessati l’uno all’altra, ma che siano soltanto alla ricerca di visibilità. Le due se sono dette di tutti i colori, puntandosi il dito contro e accusandosi a vicenda di essere costruita. La produzione ha mostrato la reazione di Alex Belli che invita Gianmaria a non stare in silenzio ma a prendere una posizione in tutta questa storia.

Signorini ha mostrato al suo concorrente anche la reazione della sua fidanzata, che gli ricorda che ad ogni azione corrisponde una conseguenza, facendogli intuire che in realtà non stia facendo altro che mancarle di rispetto andando indietro prima a Soleil e poi con la nemica di lei, Sophie.