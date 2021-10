Uomini e Donne puntata12/10/21: lacrime in studio, Maria va dritta al punto

A Uomini e Donne ci sono state forti lacrime in studio. Le parole di Maria De Filippi hanno colpito dritto al cuore, lasciando il segno.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un giorno di ritardo, a causa della messa in onda di Amici di Maria De Filippi durante la giornata di ieri. Nonostante ciò si parte subito con il botto e Maria fa sedere al centro dello studio Biagio e Rosy.

Il cavaliere ha deciso di chiudere la conoscenza con la dama e mentre lui raccontava afflitto il motivo di tale decisione (perché lei ha rifiutato un bacio per rifiutato a causa della sua barba) lei non ha potuto fare a meno di ridere: “Scusami” si è giustificata lei. “Ma sai che sono una persona sincera” ha aggiunto, rivelando poi che non l’è scattato nulla e per questo motivo ha evitato ogni tipo di contatto fisico con lui.

Biagio si dice deluso, ma a questo punto interviene Tina Cipollari che non crede al dispiacere di lui e lo definisce una brutta persona, in quanto sarebbe risentito soltanto dal mancato contatto fisico.

Maria De Filippi consola Noemi a Uomini e Donne: Matteo in difficoltà

Rosy a questo punto realizza di dover dare ragione alle altre dame che hanno deciso di chiudere la conoscenza con lui. In quanto si è sentito preso in giro a causa delle dichiarazioni di lei. Quando tutti gli hanno semplicemente fatto notare che dopo averlo conosciuto ha compreso che non prova nulla di lei ed è a questo che serva una conoscenza: capire se una persona può interessarci o meno.

A questo punto interviene Armando Incarnato che sospetta che Biagio non è affatto interessato a Rosy, ma l’ha semplicemente usata per creare un triangolo amoroso con Sara per avere una maggiore visibilità al Trono Over di Uomini e Donne. Sara concorda con lui, ma lancia una frecciata alla sua ex rivale. In quanto lei è convinta che Rosy abbia voluto conoscere Biagio soltanto per avere visibilità e per il gusto di toglierlo a lei. “Ma io ti ho salvata“ ha replicato lei, ma la dama ha prontamente replicato affermando che lei si salva da sola.

Tina rimprovera Sara, affermando che deve svegliarsi perché Biagio non l’ha mai voluta e non è colpa di Rosy se le cose tra loro non hanno funzionato, ma lei nega. Maria interviene e afferma che l’opinionista non ha compreso il messaggio di Sara, che intendeva dire che non sopporta quando loro le davano lezioni di vita e sul comportarsi. Inoltre Sara è convinta che Rosy non sia mai stata interessata al cavaliere, ma lei smentisce affermando che aveva voglia di conoscerlo e che dopo non è scattato nulla.

Si pasaa poi ad Isabella Ricci. Per lei scende un nuovo cavaliere, Claudio, che ha chiamato la redazione proprio per fare la conoscenza della dama. Lei però si dice non interessata e lui ritorna a casa. Dopo questa breve parentesi, Maria da sedere il tronista Matteo al centro dello studio e fa scendere anche le sue due corteggiatrici Noemi e Veronica.

La conduttrice mostra l’esterna con Veronica, lui dice di essere stato bene e di essere molto interessato a lei. Noemi è palesemente infastidita di come la conoscenza stia proseguendo a gonfie vele tra loro. Anche se si sono visti soltanto poche volte, ma lei si è aperta molto con lui raccontandogli della sua famiglia. “Mi sono sentito a casa con lei“.

Matteo confida però che Noemi aveva assunto questo atteggiamento, che comprende, anche durante il corso della loro esterna, che Maria manda in onda poco dopo. A Noemi la sua rivale non piace perché non riesce a comprendere come in così poco tempo si sia aperta così tanto con il bel tronista.

Maria gli chiede quale delle due esterne abbia preferito e lui non ha dubbi: quella con Veronica. La conduttrice la invita a non rimanerci male in quanto lei deve rispettare i suoi tempi e non forzarsi nel raccontargli il suo vissuto soltanto perché con l’altra ragazza si è trovato bene. Lei però non riesce a trattenere le lacrime e si sente come se lui avesse fatto un confronto tra di loro, ma Maria le spiega che non è così.

La conduttrice chiede a Matteo con chi vuole ballare e lui sceglie Veronica. Dopo il ballo, Maria chiede a Pinuccia com’è andata l’uscita con Alessandro. I due sono stati bene insieme e si stanno godendo Roma, ma lui continua a non sentire le campane.