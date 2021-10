Test: come ti abbraccia il tuo partner? La risposta rivela chi sei in amore

By

Questo test ti rivela chi sei in base a come ti abbraccia il tuo partner. Vediamo come

L’amore verso una persona può essere espresso in mille modi: baci, carezze, messaggi romantici, ma anche abbracci.

Quest’ultimi hanno un potere rilassante verso la persona che abbraccia, perché nel suo organismo vengono rilasciati degli ormoni che calmano. Viene, infatti, consigliato di abbracciare quando una persona ha un attacco di panico.

Oltre ad avere un effetto calmante, ha altri mille aspetti. Creare un legame, esultare, dimostrare affetto.

Non tutti gli abbracci sono uguali però. Ne esistono di tanti tipi e da ognuno di loro puoi comprendere qualcosa da te stesso o dalla persona che fa questo gesto verso di te.

Ecco che entriamo in gioco noi! Questo test ti permette di capire come è il rapporto col tuo partner basandosi su un gesto semplice come l’abbraccio.

Vediamo insieme quale è il significato

Test: il modo in cui il tuo partner ti abbraccia rivela un lato nascosto

Ti presentiamo nove tipologie di abbracci tra i quali scegliere.

Guarda ogni immagine e cerca di trovare una somiglianza tra l’icona e il modo in cui ti abbraccia il tuo partner.

Con questo test puoi capire chi è veramente

1) Abbraccio toccando la spalla

Questo gesto viene fatto per consolare. Serve a farti capire quanto sei importante per il tuo partner.

La spalla è la parte più vulnerabile del nostro corpo, perché non riusciamo a vederla. Quindi questo rivela che chi ti abbraccia ti vede come una persona generosa e indifesa e sente il bisogno di stringerti a se.

Se l’istinto del partner è quello di abbracciarti e accarezzarti le spalle e la schiena puoi capire che è un gesto di tenerezza nei tuoi confronti.

Leggi anche –> Test: che forma di labbra hai? La risposta rivela che tipo sei

2) Abbraccio testa contro testa

Questo momento di dolcezza permette a entrambe le persone di guardarsi dritto negli occhi.

Siete due persone complementari che stanno molto bene insieme. Il rapporto prosegue nel bene ed è solido riuscendo così a superare tutti gli stati d’animo positivi e negativi.

Questo abbraccio dimostra una forte intesa e complicità.

3) Abbraccio sentito

Il vostro partner ha tanta voglia di abbracciarvi, perché non vuole che ci sia spazio che vi distanzi. Sembra quasi che abbia paura di perdervi.

Questo gesto avviene solitamente quando i due soggetti della coppia si rincontrano dopo un periodo di lontananza per riunirsi.

Questo abbraccio dimostra che il rapporto è equilibrato e simbiotico. Inoltre è un ottimo metodo per dire ti amo con le azioni.

4) Abbraccio distaccato

Occhio, c’è da stare attenti! Il fatto che i due corpi si trovino distanti non è affatto un buon segno.

Una delle due persone della coppia sta cercando di allontanarsi, molto probabilmente perché ha bisogno di un momento di pausa.

Leggi anche –> Test: scegli l’occhio che ti rappresenta di più. Quello che preferisci rivela la tua anima

5) Il partner ti abbraccia da dietro

Questo è un gesto romantico e protettivo. Entrambi possono contare l’uno sull’altro.

Questo abbraccio è fondamentale nei momenti difficili della coppia in modo tale che la persona indifesa o più preoccupata si rassereni.

E’ un gesto accogliente che permette alla persona che viene abbracciata di abbandonarsi al destino, perché è evidente che ilpartner tenga perdutamente a te.

6) Abbraccio tra amiconi

Questo è il tipico abbraccio tra amici, soprattutto maschi. E’ una pacca sulla spalla per mettere a suo agio l’altra persona.

Anche questo è un gesto d’affetto, ma senza entrare nell’intimità altrui.

Mi raccomando: se un uomo abbraccia così la sua ragazza, significa che la relazione non sta andando avanti e che è ferma al giorno del primo incontro.

Meglio scappare o parlarne col partner.

7) Abbraccio camminando

Questo è di tipo spontaneo. Mentre le coppie camminano preferiscono sentire la presenza dell’altro in questo modo piuttosto che con la semplice mano.

Siete arrivati ad un’ottima fase: quella di poter essere voi stessi perché sapete che l’altra persona vi ama incondizionatamente.

Questo abbraccio ha una curiosità: avviene frequentemente nelle coppie che prima erano amici e poi si sono innamorati.

Leggi anche –> Test: come tieni le mani sul volante? La posizione rivela come sei

8) Abbraccio con il partner avvinghiato

Questo abbraccio è molto passionale: c’è tantissima attrazione tra voi due e entrambi vi ritenete molto sexy.

E’ un gesto che viene fatto spontaneamente, senza pensarci troppo ed è proprio questo che lo rende commovente e speciale. C’è tanto desiderio l’uno dell’altra.

Non riesci a vivere senza l’altra persona e viceversa.

9) L’abbraccio con mani nelle tasche

E’ un abbraccio che esprime desiderio e voglia di toccarsi. In questo gesto c’è tanta intesa sessuale, ma anche voglia di giocare e ridere.

Questo abbraccio dimostra che l’altra persona è attratta da voi e non è affatto stanca di te.

C’è tanta armonia tra di voi, come al primo sguardo