Uomini e Donne, puntata 8/10/21: dama smascherata, spunta la telefonata scomoda

A Uomini e Donne la dama del Trono Over è stata smascherata. Una telefonata l’ha incastrata durante il corso della puntata.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per l’ultimo appuntamento di questa settimana. Ovviamente, manco a dirlo, si continua con il Trono Over.

Al centro dello studio c’è Armando Incarnato e di fronte a lui ci sono Marika e Jessica. Quest’ultima continua a non voler uscire con lui. In quanto afferma che non gli attira né dal punto vista fisico che da quello mentale, ma lui insiste sul contrario. Per Marika, invece, la situazione cambia. In quanto al centro dello studio scende Ida Platano che rivela di aver ascoltato una sua telefonata con la madre, in cui confidava di essere più interessata alla visibilità che ai cavalieri e dipingeva Armando come una brutta persona, criticando anche la dama. Inoltre la produzione vorrebbe puntare tutto su di lei

Lei ovviamente nega e vuole continuare a conoscere Incarnato, ma lui la trova falsa ed incoerente e preferisce troncare il tutto. Ida approfitta di questo momento anche per litigare con Marcello, che dopo aver concluso la loro conoscenza ha dato il suo numero proprio a Marika.

Roberta fa ingelosire Luca a Uomini e Donne: arriva Tommaso

Si passa al Trono Classico e Maria fa scendere Roberta. Quest’ultima esce con Luca e Tommaso, un nuovo ragazzo. Con il primo si chiariscono, visto che lui non ha preso bene l’ingresso in scena di Samuele, e decide di mandarle di fiori. Maria fa ascoltare alcuni simpatici audio che aveva inviato alla redazione per riuscire a farle questa sorpresa.

Questo momento riesce a strappare un sorriso a tutti i presenti in studio e dopo si passa all’uscita con Tommaso, che Roberta definisce “una faccia da schiaffi che non le ispira fiducia“, ma al tempo stesso è curiosa di conoscerlo. L’esterna va bene, ma Luca non può fare a meno di nascondere la sua gelosia e fa bene perché quando Maria chiede alla tronista con chi ballare lei risponde con il nuovo arrivato.

A questo punto interviene Gabrio, corteggiatore di Andrea Nicole, che non ha ancora digerito l’affermazione di Roberta della scorsa puntata, in cui confidava di non avere particolare fiducia in lui. Gabrio vuole sapere se secondo lei, visto che ha scelto Tommaso, se anche lei ispira fiducia agli altri e lei replica affermando che non è una domanda che deve porre a lei ma ai suoi corteggiatori. Roberta ribadisce che non gli ha dato dell’inaffidabile ma che al momento non si sente di sbilanciarsi sulla sua buona fede. Anche Alessandro interviene per parlare con Andrea Nicole, visto che lei aveva trovato una sua vecchia intervista in cui dichiarava di voler lavorare con i social, essendo laureato in comunicazione, e per questo non riusciva a fidarsi di lui.

La tronista ha anche precisato di aver fatto ricerche su tutti i suoi corteggiatori, ma che soltanto su di lui aveva trovato qualcosa. Per questo motivo si è messo anche lui a cercare sui suoi colleghi ed ha trovato una vecchia intervista di Ciprian in cui dichiara le stesse identiche cose.

Il ragazzo specifico che non è un attacco al suo collega, ma una precisazione nei confronti della tronista. Ciprian si difende affermando semplicemente che aveva risposto ad una domanda, ribadendo che chi ha una certa popolarità dovrebbe utilizzarla anche per essere un buon esempio e di ispirazione per gli altri. Gianni Sperti non crede alla sua buona fede, affermando che lui ogni volta che parla o si difende non parla con Andrea, ma si rivolge al pubblico e alle telecamere.