Ex Uomini e Donne, colpo di scena dopo 20 anni, fan increduli

Uomini e Donne ha lasciato ancora una volta il suo pubblico senza parole. Per l’ex tronista è arrivata la svolta dopo 20 anni!

Uomini e Donne è pronto sempre a stupire il suo fedele pubblico, che durante questi venti anni di messa in onda non lo ha mai abbandonato. Tant’è che si conferma essere ancora una volta uno dei programmi, se non il programma, più visto della sua fascia.

Nelle scorse ore è arrivato l’ennesimo retroscena riguardante il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, che questa volta si è svolto al di fuori degli studi Elios di Roma, ma che sicuramente ha riempito di gioia gli storici telespettatori di canale 5. Che cosa è successo?

Vi ricordate di Lucia Pavan? Lucia è stata la prima tronista del programma, che scelse di terminare il suo percorso con Costantino Vitagliano, storico protagonista dello show, ma quest’ultima si fece prima di dare un bacio e dopo le disse che non aveva alcuna intenzione di voler proseguire con la loro conoscenza.

Ebbene, da quel momento sono passati ormai 20 anni e la prima tronista di Uomini e Donne si è sposata con il suo storico compagno!

Uomini e Donne, la prima tronista si è sposata: si beccò il no da Costantino!

Lucia Pavan, raggiunta dai microfoni di Isa e Chia, ha confermato di essere convolata a nozze con il suo storico compagno, Sacha Avolio, da cui nel 2014 ha avuto una figlia Isabella.

I due nelle scorse ore sono riusciti finalmente a coronare il loro sogno d’amore. In quanto l’ex protagonista del Trono Classico ha ammesso che a causa della pandemia sono stati costretti a rinviare il matrimonio per ben 3 volte, ma che sono poi riusciti finalmente a trasformare il sogno in realtà. Un momento di gioia e felicità, che segna il continuo della sua bellissima favola d’amore.

“Della nostra storia si è già parlato anche se le emozioni e le sensazioni non sono facili da descrivere a parole“ ha raccontato l’ex tronista, parlando delle emozioni provate durante il momento delle nozze. “Mi sono innamorata di Sacha a prima vista, ho capito subito che sarebbe stato l’uomo della mia vista“ ha dichiarato, felice di essere finalmente riuscita a convolare a nozze con l’uomo che più ama al mondo. “Ci amiamo da dieci anni e oggi è come fosse il giorno in cui guardandolo negli occhi mi è tremato il cuore” ha poi concluso.

Lucia Pavan dopo Uomini e Donne ha ufficialmente abbandonato il mondo dello spettacolo e da anni ormai è un’imprenditrice molto affermata nel campo della moda.