Il crollo dell’ex gieffina: “Non ero pronta per un altro reality”

Reality, ai suoi compagni di avventura, l’ex concorrente della GF Vip ha confidato di stare vivendo un momento di grande fragilità

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato il suo momento di difficoltà. Un “eccesso” di reality show, confessato paradossalmente proprio durante uno di questi programmi. “Non ero pronta per farne un altro”. Questa la confessione della donna, che ha mostrato evidenti segni di cedimento durante il famoso programma brasiliano “A Fazenda”, una sorta di Grande Fratello Vip carioca.

Si tratta di una concorrente molto famosa per essere stata tra le protagoniste del Grande Fratello Vip numero 6, al quale ha partecipato lo scorso anno arrivando fino in fondo. La sua storia personale e il suo carattere forte l’hanno fatta entrare nel cuore degli spettatori. Eppure, i tanti mesi passati all’interno della casa di Cinecittà non le sono bastati, e nemmeno la notorietà che aveva acquisito.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, Soleil Sorge scatena la guerra: il gesto della discordia

Dayane Mello racconta le sue difficoltà nel nuovo reality

L’ex concorrente, infatti, invece di approfittarne restando in Italia, ha deciso di andare in Brasile per buttarsi subito in un altro programma molto simile. “La Fazenda”, appunto, nella quale sta attraversando un momento di forte disagio. La concorrente ha vissuto un’esperienza difficile, con alcune presunte molestie all’interno della casa. O quantomeno una “corte” pressante e scorretta che l’ha molto scossa. Un evento che la sta facendo crollare: parliamo di Dayane Mello e delle sue difficoltà ad andare avanti.

Leggi anche – Dayane Mello sensualissima posa con un animale. I suoi fan in delirio – Foto

Ai suoi compagni nella casa ha confessato di sentirsi sotto attacco e sotto pressione. A quanto pare, forse era troppo presto per buttarsi in un altro reality. E in effetti Dayane poteva sfruttare meglio la grande notorietà acquisita soprattutto in Italia dopo il GF Vip dello scorso anno. Ma, evidentemente, ha preferito muoversi su un “terreno” che riteneva sicuro: quello dell’ennesimo reality, che però si sta un po’ ritorcendo contro di lei.