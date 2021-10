Maionese fatta in casa: pochi ingredienti per un risultato perfetto

La maionese è una delle salse più gustose e utilizzate in cucina. Dal sapore unico, è il condimento preferito per chi ama farcire i panini con un pizzico di sapore in più. La desideri, ma non ne hai in dispensa? Ecco come prepararla, è facilissimo.

La maionese è un condimento che non può mancare quando si mangiano dei panini o le patatine fritte. Cremosa e omogenea, dal colore bianco o giallo pallido, ha le sue origini in Spagna, anche se i francesi la rivendicano. In questa faida aperta da sempre, subentra un documento che potrebbe svelare la verità. Secondo “Art de la Cuina, llibre cuina menorquina”, che risale al XVIII viene chiamata dal frate francescano del Real Monasterio di Santa Clara, Francesco Roger, “Aioli boi”. Spagnola o francese che sia, è una salsa gustosa e facilissima da preparare!

La maionese è senza dubbio la salsa preferita di chi ama un sapore unico che accompagna i propri cibi preferiti, ad iniziare da una cena tipica made in U.S.A.: cheeseburger e patatine fritte!

Sai che per preparare della patatine fritte perfette devi seguire un trucchetto? Preparare questi piatti sembra difficile, ma è molto più semplice di quello che sembra!

Ecco la ricetta pratica e veloce, ci metterai 5 minuti!

Maionese fatta in casa, pronta in 5 minuti!

E’ una salsa molto buona, che insieme ad altre rende la tua cena unica. Gli ospiti resteranno sbalorditi, specialmente se vengono a sapere che l’hai preparata in 5 minuti! Oltre alla maionese, esistono tanti altri condimenti molto facili da fare. Ad esempio, un alleata vincente è la salsa barbecue fatta con una tecnica infallibile, basta soltanto mettersi in gioco! Ecco la ricetta perfetta.

Quattro semplici mosse ti garantiscono un risultato eccellente. Armati di buona pazienza, altrimenti verrà fuori una salsa pazza! Innanzitutto, ti basta mettere in una ciotola un tuorlo d’uovo, e le spezie tipiche che danno il gusto unico al condimenti: un pizzico di sale, pepe, senape e aceto. Puoi anche metterne altre come zenzero e curcuma per dare un tocco speciale e realizzare una variante tutta tua.

Successivamente, gira lentamente e nello stesso momento metti con la tecnica a filo dell’olio, e continua a girare con la frusta.

Il composto inizia ad addensarsi, ed è pronto! Più facile a dirsi, che a farsi.