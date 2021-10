Buerra al Grande Fratello Vip 2021. Una gieffina si scaglia contro altri concorrenti: “Latin lover della mutua e Santa Maria Goretti”.

Atmosfera tesa nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e stavolta non per Soleil Sorge. Katia Ricciarelli è sempre più insofferente nei confronti di alcuni concorrenti e, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad un duro sfogo dopo le dinamiche viste durante la puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini.

A finire nel mirino di Katia Ricciarelli sono stati Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. L’ex moglie di Pippo Baudo ha criticato l’imprenditore per l’avvicinamento a Sophie Codegoni e Miriana per il feeling con Nicola Pisu.

Gianmaria Antinolfi, negli scorsi giorni, si è avvicinato a Sophie Codegoni al punto che qualcuno ha ipotizzato l’inizio di un flirt. Miriana Trevisan, infatti, durante la festa di compleanno di Manila Nazzaro, si è avvicinata a Nicola Pisu con cui c’è stato anche un bacio a stampo. L’atteggiamento di entrambi è stato così ampiamente criticato dalla Ricciarelli che, senza peli sulla lingua, ha criticato entrambi.

“Io a Gianluca ho detto ‘sei un grande latin lover caro mio. Prima non parlavi e adesso fai pure i danni’. Io gli ho detto ‘che cavolo sei venuto a fare al GF Vip? Non parli mai’. Perché adesso non soltanto non parla, ma fa pure i danni. Io l’ho già battezzato ieri dicendogli che è un latin lover paracu*o. Non sa fare altro e non prende posizione. Comunque Gianmaria è un latin lover della mutua. Gode nel vedere donne che discutono per lui, ma non costruisce nulla e alla fine si autodistruggerà”, sono state le parole della Ricciarelli.

