Era una star ad Amici: dopo 20 anni, ecco cosa fa e com’è diventato

Star di Amici torna con delle novità assolutamente inaspettate per i fan. Se ai tempi di Saranno Famosi la stella è stata al top delle vendite, anche oggi la sua carriera è decollata. Nuove rivelazioni dal passato.

La star di Amici in questione ha cavalcato il mondo dello spettacolo con grande dignità e successo. Gli anni però passano, e a volte chi era al top, finisce per avere dei flop devastanti e difficili da gestire. Tra le stelle c’è però chi ha fatto la differenza, e specialmente si è preso una bella rivincita!

La star di Amici che è al centro dell’attenzione, non è stata proprio una concorrente del programma in questione, o meglio lo è stata ma in altra veste. Infatti, la trasmissione non ha sempre avuto questo nome, la primissima edizione è nota con il nome iconico di Saranno Famosi, che non si può non ricordare con un po’ di nostalgia.

Sono stati diversi i talenti che hanno cambiato la loro vita, una di questi è stata la concorrente che ha stravolto tutto, e che di recente è su tutte le copertine.

Successo e carriera vanno di pari passo, ma intersecandosi in modi che solo il destino conosce. Ecco com’è oggi la star più amata del programma di Maria De Filippi.

Star di Amici di Maria De Filippi, torna in tv: rivincita in atto

I cambiamenti nel talent non mancano mai. Infatti, dopo il clamoroso addio ad Amici di Maria De Filippi, si pensava che le notizie in arrivo fossero terminate. In realtà, nuovi retroscena salgono a galla sconvolgendo la situazione per i fedelissimi fan che non perdono un solo appuntamento. Specialmente se si fa riferimento alle edizioni passate, queste portano news, ma anche delle rivincite di carriera.

Intonando la celebre canzone “ma no, ma si, ma su, ma dai!” come si fa a non ricordarlo? Ha scalato le classifiche ed è stato un ospite permanente a Buona Domenica, si tratta del cantante che ha raggiunto la finale di Saranno Famosi con il primato di non aver sostenuto neanche una sfida.

E’ il cantante Andrea Cardillo, che nonostante il primato e la bravura, non ha vinto. Infatti, il vincitore è stato Dennis Fantina, ma il caso li ha fatti recentemente rincontrare in vesti opposte. Del giudice e del giudicato, quando entrambi partecipano al programma di canale 5, All Togheter Now, condotto da Michelle Hunziker.

E’ Andrea, con il suo secondo posto che giudica Dennis il vincitore. Del resto, Cardillo ha continuato a fare musica, infatti si esibisce con la sua band gli Audio Magazine, e svolgendo altri lavori, come la sua passione di sommelier.

Insomma, tra un successo dopo l’altro, ha conquistato il suo posto nel mondo della musica.